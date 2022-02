Perchè hanno litigato Ana Mena e Francesco Monte?/ Lui fuori da Sanremo e male a San Marino, lei lo sfotte…

Ana Mena deride Francesco Monte su Twitter durante la sua esibizione a…

Ana Mena è ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“. La cantante spagnola nelle scorse settimane si è resa protagonista di un battibecco social con Francesco Monte. L’ex di Uomini e Donne, di Temptation Island e Gf Vip si è dato alla musica e sta cercando di affermarsi nel campo. Con “Mi ricordo di te (Adrenalina)”, Francesco Monte non sembra rivolgersi a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e dopo esser stato scartato da Sanremo 2022 ha provato a impressionare la severa platea di “Una voce per San Marino”. L’esibizione però è passata inosservata mentre Achille Lauro staccava l’unico biglietto in palio per l’Eurovision. Tuttavia, il pubblico si è ricordato di Francesco Monte grazie al tweet di Ana Mena, la quale ha aggiornato il suo profilo Twitter mentre l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez si esibiva scrivendo: “Sto volando” accompagnato da grosse risate.

Il tarantino Francesco Monte dopo aver letto i concorrenti in gara a Sanremo 2022 criticò la presenza di Ana Mena, cantante spagnola: “Ma cosa ci sta? Siete Seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento” – aveva scritto su Instagram. L’obiezione non è passata inosservata neanche ad Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival che replicò spiegando che non era la prima artista straniera a partecipare. Ana Mena inizialmente non proferì parola. Al momento giusto però ha espresso su Twitter la sua impressione dopo aver visto l’improbabile esibizione dell’ex Uomini e Donne a “Una voce per San Marino“.

