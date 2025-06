Fedez e Guè Pequeno, cosa è accaduto tra i due cantanti in passato? Negli anni scorsi si è a lungo chiacchierato di una presunta lite tra i rapper, che gli ha portati a incrinare i rapporti, delle tensioni che hanno dunque contribuito a irrigidire le parti sia da un lato che dall’altro, ma cosa è realmente accaduto tra loro? Non è mai emersa una sola verità, ma tra Fedez e Guè Pequeno, in passato l’ex marito di Chiara Ferragni ha raccontato una sua versione del rapporto con il collega, che sostenne di averlo lanciato in ambito musicale: “Lui sostiene di avermi lanciato, in realtà io a quei tempi avevo appena fatto un disco di successo, almeno a livello underground, quindi lui prese un astro nascente” ha ammesso Federico Lucia smentendo dunque la versione narrata da Gue Pequeno sui loro primi passi.

In una intervista concessa al Corriere della sera, Guè Pequeno ha invece voluto chiarire il suo punto di vista: “Con Fedez ho chiarito tutto quando ha riconosciuto il mio ruolo nel rap commentando la bufera che si era scatenata per una mia disavventura social” le parole del rapper che aveva speso parole di critica anche nei confronti di altri rapper come Sfera, definendolo troppo fan del metodo americano al quale avrebbe attinto fin troppo.

Fedez e Guè Pequeno, come stanno oggi le cose?

Non è di facile definizione il rapporto tra Fedez e Guè Pequeno attualmente, i due rapper non sembrano essere in una fase di ricucitura del rapporto, anzi. Fedez in passato, in una intervista concessa a La confessione di Peter Gomez, ha raccontato un episodio con protagonista lo stesso Guè Pequeno:

“Appena sceso dal palco a San Siro ha ricominciato ad insultarmi” le parole dell’ex marito di Chiara Ferragni che ha tuonato contro il collega svelando il retroscena sull’accaduto. Tensioni accumulate