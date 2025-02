A Helena Prestes piace ancora Lorenzo Spolverato? I dubbi di Javier Martinez al Grande Fratello

Scontri, crisi e gelosie hanno caratterizzato il rapporto tra Javier Martinez ed Helena Prestes nelle ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello. Superati gli iniziali dubbi personali, il pallavolista ha deciso di buttarsi in questa storia anima e corpo, e non sono mancate anche notti di passione tra i due ragazzi. C’è, tuttavia, un dubbio che continua ad aleggiare nella testa di Javier e nella Casa del GF, che porta il nome di Lorenzo Spolverato.

Il pallavolista, di fronte ad alcuni atteggiamenti di Helena, continua a credere che la modella provi ancora un interesse per Lorenzo. Cosa da lei smentita ma, secondo Javier, palese proprio da alcune attenzioni da lei date a Spolverato. “Io so che lei mi dimostra tantissimo però ci sono questi dettagli… Però se mentre parliamo passa Lorenzo e lei lo guarda…” ha spiegato Martinez durante una chiacchierata con Mariavittoria, facendo notare come lo sguardo di Helena segua spesso Lorenzo.

Helena e Javier, pace dopo la lite: lui si dichiara (quasi) innamorato

Un atteggiamento che la gieffina ha però spiegato esser dovuto a quella che per lei è oggi una forte antipatia. Javier non ha negato di essere anche un po’ insicuro, visto quanto accaduto nei mesi scorsi al Grande Fratello. Consapevole anche di questo, e in virtù del suo sentimento, il pallavolista argentino ha deciso di avere un confronto costruttivo con Helena, che ha portato alla riappacificazione. Ma non è tutto, perché Javier ha anche ammesso di iniziare a provare dei sentimenti forti per lei, dicendosi quasi innamorato: “Ancora non sono innamorato di lei…Cioè, sto andando verso quella strada perché mi piace ogni giorno sempre di più, ogni giorno sto meglio con lei…” ha dichiarato, ammettendo anche di pensare già al futuro insieme dopo il Grande Fratello.