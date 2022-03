Perchè hanno litigato Nick Luciani e Ivano Michetti? Dalla faida alla pace in tv/ “Non ci capivamo più”

Nick Luciani e Ivano Michetti dei Cugini di Campagna hanno condiviso un gran bel pezzo di strada insieme, per quanto riguarda la carriera e la vita privata. Ad un certo punto qualcosa si è rotto irrimediabilmente nel rapporto tra i due, portando gli artisti a litigare e a separare le rispettive strade, nonostante un riavvicinamento avvenuto in tv. Ma cosa è accaduto precisamente tra i due?

Partiamo dal principio, spiegato da Ivano Michetti, chitarrista e volto iconico dei Cugini di Campagna: “Non andavamo più d’accordo”, aveva ammesso il musicista. Evidentemente non c’era più sintonia e le vedute erano decisamente diverse: “Non c’era sintonia a causa di quel suo carattere, ma soprattutto per il fatto che non voleva dare spazio alla mia creatività e ha continuato a fare lo stesso bloccando i miei passaggi televisivi”.

Nick Luciani e Ivano Michetti, rapporti distesi dopo la lite

Secondo Ivano Michetti, che questa sera ritroveremo all’Isola dei famosi insieme al fratello gemello Silvano, Nick Luciani gli aveva fatto terra bruciata intorno per un lungo periodo: “Ha diffidato le trasmissioni che mi chiamano ospite, dal trasmettere video che ci riguardano”, aveva raccontato. La situazione tra i due componenti dei Cugini di Campagna non si è mai appianata del tutto, anche se in loro soccorso è andata Barbara D’Urso, che con il suo savoir faire ed invitandoli in trasmissione, è riuscita quantomeno a far “firmare” loro un armistizio.

Dopo la lite la pace, dunque? Non proprio. Le ruggini tra Ivano e Nick restano, ma perlomeno i loro rapporti adesso sono più distesi. Questo grazie anche ad una telefonata che Nick avrebbe rivolto a Ivano dopo l’ictus. “Lui mi ha telefonato per sapere come stavo”, ha confermato soddisfatto Michetti in una delle sue ospitate televisive. “Sono andato via in un momento in cui volevo fare qualcosa per me. Sono felice che ti stai riprendendo molto bene”, aveva poi replicato, scusandosi, Luciani.











