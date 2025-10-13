Perché hanno litigato Omer e Jonas? I due concorrenti del Grande Fratello sono quasi arrivati alle mani: tutto è partito da una nomination

Perché hanno litigato Omer e Jonas al Grande Fratello? I due concorrenti solo pochi giorni fa sono quasi arrivati alle mani, tanto che la stessa direzione del programma ha dovuto tagliare la scena della lite scoppiata tra loro, visto che si è presto spostata anche sul piano fisico. Ma cosa ha portato i due concorrenti ad arrivare a tanto? Parole e provocazioni che hanno fatto infuriare Omer, che ha accusato Jonas di averlo definito “poco fragile”. Ma facciamo un passo indietro. Il tutto sarebbe nato dalla nomination che Jonas Pepe ha fatto la scorsa settimana.

A Simona Ventura ha spiegato di aver deciso di nominare Omer perché molto diverso da lui: a detta del modello, infatti, Omer sarebbe cresciuto immerso in una cultura diversa dalla sua, dunque avrebbe un concetto di uomo differente dal suo. Il modello, ancora, ha spiegato che il siriano ha un’idea di uomo che deve necessariamente essere forte e non mostrarsi fragile. Lui, invece, vorrebbe mostrarsi anche nei suoi lati più deboli, senza privarsi di questo. Per questa ragione ha deciso proprio di nominare Omer.

Perché hanno litigato Omer e Jonas? Finiti quasi alle mani!

Al Grande Fratello non mancano i litigi. Due concorrenti, solo pochi giorni fa, sono quasi finiti alle mani. Perché hanno litigato Omer e Jonas al Grande Fratello? Come abbiamo visto, tutto è partito da quella nomination, in seguito alla quale Omer sembra averla presa piuttosto male. “Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei! Ti faccio vedere chi è l’uomo che hai nominato per non essere fragile” ha infatti urlato Omer al coinquilino. I due sono quasi arrivati alle mani e sono stati i compagni a dividerli.