Perchè hanno litigato Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi ?/ Dal mancato saluto alle corna a Giulia De Lellis

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip farà il suo ingresso nella casa anche Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. Come i ben informati sanno, tra la new entry e Tommaso Zorzi ci sono delle vecchie ruggini nate sui social, su cui entrambi sono molto attivi. Lo scorso anno, in occasione della Milano Fashion Week, Zorzi, con la sua pungente ironia, ha presa in giro Sonia per il suo atteggiarsi da diva: come reazione lei, dopo averlo visto per strada, non lo avrebbe salutato. L’influencer milanese ha poi raccontato l’episodio del mancato saluto nello show “Tommy Talks” con Gabriele Parpiglia: “Bleah! La Lorenzini. Venendo qua l’ho incontrata, mi ha guardato negli occhi e non mi ha salutato. Perché faccio delle rubriche in cui prendo in giro delle persone e lei era una di quelle”. Nella stessa intervista Zorzi aveva anche parlato delle famosissime corna di Giulia De Lellis e del presunto tradimento di Andrea Damante con Sonia: “A me risulta che lei sia una delle telefonate o una delle persone indicate come persona che ha tradito la fiducia di Giulia. Loro erano amiche“.

Tommaso Zorzi VS Sonia Lorenzini: cosa succederà al GF Vip?

Ovviamente Sonia Lorenzini, dopo aver sentito questa intervista, ha voluto dire la sua sulla vicenda, dicendo che è stato Tommaso Zorzi a non salutarla fingendo di non averla riconosciuta: “C’è qualcuno però che se l’è risentita talmente tanto del fatto che io non l’abbia salutato, addirittura da vedere una mia foto e fare un gesto che secondo me è un pochino basso e fa veramente un po’ schifo. Perché a prescindere da chi vedo o meno in giro, specie se dico di non conoscerlo per altro, il cenno del vomito personalmente a me fa tanta tristezza, specie da parte di uno che parla di cyberbullismo sui social”, ha detto sui social l’ex tronista. Concludendo: “Io non ho tolto il saluto a nessuno perché risentita di una sorta di presa in giro”. Ora che Sonia Lorenzini farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip cosa succederà con Tommaso Zorzi? I due alimenteranno le vecchie ruggini o digeriranno di metterci una pietra sopra?



© RIPRODUZIONE RISERVATA