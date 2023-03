Perché Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato?/ I veri motivi della lite

Heather Parisi e Lorella Cuccarini, perché hanno litigato? Le cause dei dissidi

Dal 2016 non tira un buon vento nel rapporto tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. Da diversi anni infatti c’è tensione tra le due showgirl, a causa di uno scontro maturato sul posto di lavoro. Non molto tempo fa, infatti, Heather Parisi denunciò un trattamento diverso subito in occasione del programma Nemicamatissima, dove entrambe erano protagoniste. Sulla questione Heather ha fatto intendere di essere stata penalizzata e di aver ricevuto un trattamento molto diverso rispetto a quello riservato alla sua collega.

Ma in realtà tra le due sembrava non esserci grande simpatia già prima del 2016, quando nel lontano 1985 Pippo Baudo scelse Lorella Cuccarini per Fantastico, al posto della ballerina americana. Così arrivarono le prime stoccate di Heather alla sua rivale, da cui prendeva orgogliosamente le distanze. “Siamo agli antipodi, per stili di vita, modo di ballare, per carattere e per convinzioni personali”. Da allora è passato tanto tempo ma la situazione non solo non è migliorata, se possibile è persino peggiorata.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini, animi sempre accesi ma da Loretta Goggi…

“Mi ha bloccata su tutti i social”, aveva ammesso tempo fa Lorella Cuccarini a proposito dei dissidi con Heather Parisi, con quest’ultima che a Verissimo, nel 2019, sottolineò invece totale indifferenza per la collega ballerina: “Non è niente per me, provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”. Eppure le schermaglie a distanze si sono alimentate ulteriormente nel corso degli anni, con la pace tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi che sembra sempre più improbabile e lontana. Entrambe però prenderanno parte alla prima edizione di Benedetta Primavera, il nuovo programma di Loretta Goggi. Chissà se sarà l’occasione di siglare la pace…o la rottura definitiva. I fan guardano con interesse a questo nuovo incrocio “pericoloso” tra le due soubrette.

