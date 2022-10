Perchè Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno litigato?/ “Mi ha rubato la scena”

La lite tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini scoppia nel 2016 durante una trasmissione tv

Tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini è sceso il gelo già da qualche anno. Le due, americana la prima e italiana la seconda si sono ritrovate, durante la loro carriera, a dividere il palco. In particolare, fra le due l’inimicizia è scoppiata e resa palese, dopo aver co-condotto il programma ‘Nemicamatissima’, nel 2016, su Rai Uno. Due puntate andate in onda nel mese di dicembre di quell’anno che sono bastate per far dire alla Parisi che la collega le aveva rubato la scena.

Ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, Heather Parisi, aveva affermato che l’esperienza non era stata delle migliori in quanto la Cuccarini l’avrebbe trattata come una semplice ospite e non come una conduttrice al suo stesso livello. “Non ci siamo mai incontrate per le prove”, aveva detto la showgirl americana. Dal canto suo, Lorella, si era sempre detta estranea a questo comportamento e aveva dichiarato: “Lei non è niente per me. Provo indifferenza.” Parole comunque dure nei confronti della Parisi che non ha mai accettato l’idea di essere considerata inferiore.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini: una frattura insanabile

Entrambe le donne vantano una carriera pluridecennale nel mondo della televisione italiana. Lorella Cuccarini è una showgirl fra le più amate del nostro Paese, l’altra si è sempre fatta apprezzare dal pubblico del piccolo schermo a partire dagli anni Ottanta, con le sue partecipazioni a ‘Fantastico’.

Heather Parisi, poi, dopo la fine del programma ‘Nemicamatassima’ che le due hanno condotto, ha bloccato la Cuccarini su tutti i canali social. Al momento, il rapporto sembra insanabile. E pensare che alcune indiscrezioni – poi smentite – davano Heather Parisi come probabile professoressa di ballo per ‘Amici 22’, dove si sarebbe trovata al fianco proprio di Lorella, confermata come giudice da Maria De Filippi.

