Per quale motivo solo Helena Prestes e Javier Martinez sono stati invitati a Verissimo? Nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, solo loro due hanno fatto ingresso per la seconda volta. Una scelta decisamente insolita per il programma, che abitualmente, appena concluso il Grande Fratello invita la maggior parte dei concorrenti, o almeno, quelli che si sono distinti nel loro percorso. Infatti il pubblico si aspettava di vedere una bella intervista a Jessica Morlacchi e perchè no, a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Oppure a una delle concorrenti più amate, Zeudi Di Palma.

Alfonso D'Apice contro Helena e Javier: "Io e Chiara? Stiamo bene senza dover fare TikTok"/ Fan in rivolta

Ma per quale motivo quest’anno è andata così? Che Silvia Toffanin si sia presa del tempo per creare suspance? Secondo alcune fonti vicine agli autori, sarebbe una scelta dei concorrenti e non solo. Si tratterebbe di una decisione editoriale di Verissimo. Come sappiamo, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di “snellire” i programmi Mediaset dando un po’ meno spazio al trash e ai reality. Eppure quello che il pubblico si aspettava era tutt’altro. Attesissimi sono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i quali non si sono mai più visti insieme e chissà, potrebbero farlo proprio nel salotto della Toffanin ben presto.

Helena Prestes annuncia la convivenza con Javier Martinez? "Stiamo sistemando tutto"/ "Siamo molto felici"

Helena Prestes e Javier Martinez per la seconda volta a Verissimo: i fan si ribellano

Come stanno andando le vite dei concorrenti del Grande Fratello? Tutto tace sul fronte talk show, e soprattutto di Verissimo. Pare che gli unici ad aver accettato siano stati Helena Prestes e Javier Martinez, i quali non si sono tirati indietro in ben due inviti nel programma di Silvia Toffanin. Certo è che la curiosità di vedere gli altri è altissima, e vedere un’intervista su Canale 5 potrebbe essere l’occasione giusta per scoprire tutti i retroscena dopo il reality del Grande Fratello e le decisioni intraprese dai concorrenti. Chissà che non cambino idea…