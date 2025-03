Doveva essere un momento per godersi della sana spensieratezza all’esterno dopo settimane di ‘reclusione’; invece, la gita organizzata al Grande Fratello ha presto offerto ai coinquilini un terreno fertile per lasciar germogliare nuove discussione che di fatto poggiano su tensioni ampiamente latenti nella Casa più spiata d’Italia. Ma cosa è successo durante la gita e cosa ha scatenato la super-lite? Tutto è partito da un diverbio piuttosto furibondo tra Helena Prestes e Shaila Gatta e, come se non bastasse, nel bel mezzo della diatriba sarebbe intervenuto anche Lorenzo Spolverato agitando ulteriormente gli animi.

Javier Martinez, dedica a Helena: “Non ho bisogno di niente se ho te”/ Stefania Orlando: “È stupendo”

Questa volta è oggettiva l’innocenza di Helena Prestes che, sorvolando sulle ruggini del passato, ha tentato di consolare Shaila Gatta reduce dalla rottura con Lorenzo Spolverato. Parole anche piuttosto solidali, genuine: “Adesso è giusto che pensi prima a te”. Tanto è bastato per alimentare una replica piccata della ballerina, quasi come se si fosse sentita attaccata dalla modella brasiliana: “Ma tu cosa vuoi, sei felice quando litighiamo e ora sei contenta che ci siamo lasciati!”.

Helena Prestes stuzzica Zeudi Di Palma: “Posso baciare Javier?”/ Web in rivolta: “Ossessionata”

Gita ‘al veleno’ al Grande Fratello 2025: Lorenzo Spolverato punge ancora Helena Prestes

Da questo scambio di battute tra Helena Prestes e Shaila Gatta gli animi si infiammano e, con l’intervento di Lorenzo Spolverato, la situazione non si è certo placata. Il concorrente del Grande Fratello ha rincarato la dose puntando il dito contro la modella brasiliana e, come è solito fare, non ha certo limitato le sue frasi provocatorie e stizzite. “… Poi dici di essere educata mentre mi fai passare come aggressivo, come faceva anche Iago Garcia!”.

Tornati in casa dopo la gita al Grande Fratello gli animi erano dunque ancora più tesi che in partenza; anche altri concorrenti hanno disquisito a proposito di quanto successo durante l’uscita fuori porta e buona parte di loro hanno dato ragione proprio ad Helena Prestes attaccata ingiustamente prima da Shaila Gatta e poi da Lorenzo Spolverato. Evidente che dopo quanto è successo durante la gita al Grande Fratello sarà oggetto di dibattito soprattutto questa sera durante la nuova diretta del reality.

Grande Fratello, colpo di scena per Helena Prestes/ “Zeudi è importante per me”. Rabbia sui social