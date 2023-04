Perchè i Bleatles si sono sciolti?/ L’influenza di Yoko Ono su John Lennon e…

Beatles: ecco perchè si sono sciolti

I Beatles sono stati il gruppo che, in otto anni, hanno cambiato radicalmente il mondo della musica mondiale. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, conosciuti anche come i quattro di Liverpool, con la loro musica, fecero innamorare il mondo con le loro canzoni che, ancora oggi, rappresentano delle pietre miliari della musica mondiale Un gruppo leggendario che, nel 1970, spiazzò il mondo annunciando lo scioglimento. I quattro di Liverpool che, già dal 1966 non facevano più concerti, deciso così di mettere fine alla loro avventura.

Ma perchè i Beatles si sciolsero? Sono tante le ipotesi fatte da quel lontano 1970. Tra le più accreditate c’è sicuramente la voglia di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr di dare il via ad una carriera solista andando ognuno per la propria strada, cosa poi effettivamente avvenuta. Tuttavia, intorno allo scioglimento dei Beatles, continua ad esserci l’ombra dell’influenza di Yoko Ono su John Lennon, ma cosa c’è di vero?

Yoko Ono e il rapporto con John Lennon decisivo per lo scioglimento dei Beatles?

Lo scioglimento dei Beatles ha rappresentato un punto di non ritorno per la musica internazionale. Molti fan dello storico gruppo hanno sempre attribuito a Yoko Ono parte della responsabilità di tale scelta, ma cosa c’è di vero? A svelare qualche dettaglio in più sullo scioglimento dei Beatles è stato, qualche anno fa, Paul McCartney parlando anche di Yoko Ono e del suo rapporto con John Lennon.

“John si stava facendo una nuova vita con Yoko, questo è il punto. Lui ha sempre voluto allontanarsi dalla società, in qualche modo, perché è stato cresciuto da sua zia Mimi che era un tipo abbastanza repressivo, quindi cercava sempre di liberarsi” – le parole di MnCartney riportate da Radio Freccia. “Lo scioglimento era inevitabile perché John voleva fare cose passare a manifestare per la pace una settimana intera seduto sul letto ad Amsterdam. E non potevi discutere con questa cosa. John e Yoko, comunque, erano una grande coppia, c’era una grande forza tra di loro”, concludeva.

