Perché i cantanti a Sanremo 2022 dicono “Papalina”?/ Il bonus del Fantasanremo

Perché a Sanremo tutti i cantanti (o quasi) dicono ‘papalina’ a fine esibizione? Se vi siete posti questa domanda nel corso di queste due prime serate del Festival di Sanremo 2022 sappiate che c’è una chiara risposta a questa domanda. La parola ‘papalina’ è legata al Fantasanremo, un gioco che sta impazzando in questi giorni. Il meccanismo è quello del fantacalcio: ognuno può creare la sua squadra di cantanti e giocare, scegliendo anche un capitano. Per vincere bisogna accumulare punti, detti Baudi, che si possono ottenere anche attraverso alcuni bonus. Uno di questi è proprio pronunciare la parola ‘papalina’ sul palco (come fatto da Michele Bravi, Le Vibrazioni e Sangiovanni), ma anche mandare un bacio diretto alla telecamera, come ha fatto Emma Marrone nel corso della sua esibizione. Questi gesti possono far aumentare i punti di coloro che hanno scommesso al Fantasanremo sul cantante che se ne rende protagonista.

