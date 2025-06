Nati nel 1999 con il nome “Sacre Scuole”, i Club Dogo per diversi anni hanno dominato la scena musica hip hop e rap. Dal 2002, la band ha cambiato nome, scegliendo appunto “Club Dogo”: a farne parte, Jake La Furia, Don Joe e Guè. La band è rimasta in attività fino al 2025, decidendo poi di intraprendere altre strade. Ma perché i Club Dogo si sono sciolti? A quanto pare la rottura non è mai stata definitiva: semplicemente dal 2015 i tre componenti hanno intrapreso strade diverse, dedicandosi ai loro progetti personali e portando avanti le rispettive carriere da solisti. Una decisione dettata dunque da motivazioni personali ma anche problemi di carattere generale. I Club Dogo, infatti, sono tornati a far musica con un tour insieme: dieci date fissate al Mediolanum Forum di Assago nella primavera del 2024, con un disco uscito nel gennaio dello stesso.

Jack La Furia, ospite di un podcast, nel 2024 ha raccontato che non avrebbe voluto sciogliere la band. “Se fosse stato per me non avrei mai sciolto i Club Dogo“ ha raccontato Jake, spiegando che ancora oggi è forte l’affetto della gente che continua a chiedere loro se mai torneranno insieme. “Qualcuno di noi, non dico chi, avrebbe voglia di riprovarci” ha spiegato ancora Jake, sottolineando poi che tra loro non c’è mai stata una rottura o un litigio ma solamente la voglia di continuare con i loro progetti da solisti. Inoltre, secondo Jake La Furia, membro della band con Don Joe e Guè, negli anni alcuni problemi si sono trasformati in questioni manageriali e legali.

Perché i Club Dogo si sono sciolti: nel 2024 la réunion.

Nel 2017, a Ticino Online, Guè aveva raccontato di non credere che un ritorno dei Club Dogo sarebbe stato possibile: “Ci sono cose che vanno tenute dove stanno. i Club Dogo hanno dato tanto, è giusto che in questo momento stiano fermi. Per me le reunion sono un po’ trash. Per il momento stiamo bene così”. Parole, le sue, che negli anni sono cambiate. La band, infatti, nel 2024 è tornata insieme con una serie di concerti, un album e un libro: un ritorno molto apprezzato dai fan che ha fatto registrare il tutto esaurito nelle varie date.