Perchè I Cugini di Campagna non ci sono all’Isola dei Famosi 2022?/ Ipotesi quarantena extra…

Slitta ancora l’arrivo de I Cugini di Campagna all’Isola

Silvano Michetti e Nick Luciani de I Cugini di Campagna sono stati annunciati come due naufraghi ufficiali dell’Isola dei Famosi 2022 ma anche in occasione della seconda puntata del reality in onda stasera 24 marzo non ci saranno: perché? A quanto pare per questioni di tempo nella puntata di esordio non sono sbarcati tutti i (numerosi) naufraghi dell’edizione ed alcuni di quelli annunciati accederanno solo questa sera sulle spiagge honduregne. Tra loro tuttavia mancherebbero all’appello proprio i due artisti, rispettivamente cantante e batterista della celebre band. A loro si va ad aggiungere anche Guendalina Tavassi (in coppia con il fratello Edoardo).

Silvano Michetti Cugini di Campagna, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Il Covid fa saltare tutto?

L’account social ufficiale dell’Isola dei Famosi 2022, in occasione del secondo appuntamento ha annunciato lo sbarco di tre nuovi concorrenti, ovvero il rapper Blind, l’ex gieffina Patrizia Bonetti e Roberta Morise, ma in tanti vorrebbero sapere il reale motivo per il quale slitterà nuovamente l’arrivo dei Cugini di Campagna. E’ possibile che il duo non ha ancora concluso la quarantena?

Nick Luciani, Cugini di Campagna: concorrente Isola dei Famosi 2022/ Un periodo nero

Perchè i Cugini di Campagna assenti all’Isola dei Famosi? Covid potrebbe aver prolungato la quarantena

Al momento non ci è dato sapere il perché Silvano Michetti e Nick Luciani de I Cugini di Campagna non saranno tra i naufraghi ufficiali pronti a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022. Tra le ipotesi di alcuni utenti social vi è la possibile partenza in ritardo o i rigidi controlli legati all’emergenza Covid che potrebbero aver prolungato la quarantena dei due artisti.

Ricordiamo infatti che proprio alla vigilia dell’esordio della sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato uno scoop proprio sui Cugini di Campagna asserendo attraverso le sue Instagram Stories: “Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti e Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare”. Non è da escludere, dunque, che si stia attendendo la totale ripresa dei due artisti e la fine della loro quarantena prima di poterli vedere protagonisti sulle spiagge dell’Honduras!

Isola dei Famosi 2022, Cugini di Campagna/ Silvano Michetti pronto a 'naufragare'?

© RIPRODUZIONE RISERVATA