Perché i fratelli Gallagher hanno litigato? I due insieme dal 1992 artisticamente: poi nel 2009 l'addio. Nel 2025 nuovamente la reunion

Al via la reunion degli Oasis, quindici anni dopo la loro separazione. Il gruppo rock, nato a Manchester nel 1991 e dal 1992 con entrambi i fratelli Gallagher insieme come cantanti e frontman, si è diviso nel 2009. Ma perché i fratelli Gallagher hanno litigato? Facciamo un passo indietro: Liam e Noel Gallagher hanno cominciato a suonare insieme nel 1992, pubblicando 11 album e vendendo oltre 70 milioni di dischi nel corso della loro carriera: 18 di questi solamente nel 1996.

La loro musica, tra il rock e il pop, ha ottenuto un successo veramente straordinario, permettendo ai due fratelli di piazzarsi al primo posto della classifica del Regno Unito con ben 8 canzoni, con 22 singoli consecutivi nella top 10 inglese. Dopo un successo così grande, perché i fratelli Gallagher hanno litigato?

Liam e Noel Gallagher hanno avuto sempre due caratteri molto accesi, spesso scontrosi, e non sono mancati mai i dissidi tra loro che hanno portato nel 2009 alla separazione. Nel 2000, ad esempio, Liam fece dei commenti sprezzanti sulla moglie di allora di Noel, Meg Mathews, provocando una colluttazione con il fratello. Successivamente, ancora, i due litigarono, spesso anche sul palco, mostrandosi spesso anche ubriachi e in altre occasioni anche sotto l’effetto di droghe. Un rapporto che dunque non è mai stato particolarmente pacifico, anche sul palco.

Perché i fratelli Gallagher hanno litigato? Nel 2009 l’addio dopo un rapporto burrascoso

Noel e Liam Gallagher si sono detti addio artisticamente nel 2009. Ma perché i fratelli Gallagher hanno litigato? Due caratteri forti e burrascosi che hanno portato spesso i due a litigare e a darsele di santa ragione, anche pubblicamente. Nel 2009, ad esempio, Noel e Liam hanno litigato sul palco del Rock en Seine a Parigi: in quel momento Noel ha preso la decisione di lasciare la band. Liam spiegò: “Gli Oasis non esistono più, penso lo abbiamo capito tutti. Questa esperienza è finita”.

