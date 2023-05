Perchè i Righeira si sono sciolti?/ Una lite, poi l’incompatibilità: “Non ci sopportavamo più”

I Righeira, perché il duo si è sciolto? “Uno scazz*, poi…”

I Righeira – Stefano Righi e Stefano Rota, alias Johnson Righeira e Michael Righeira – hanno segnato la musica italiana con brani senza tempo come “Vamos a la playa”. Come mai si sono separati? Tutta la verità sul duo musicale che ha segnato la storia della musica italiana e in particolare degli anni ’80. Canzoni come “Vamos a la playa”, “No tengo dinero” e “L’estate sta finendo” sono state la colonna sonora di milioni di italiani. Il duo però ad un certo punto ha deciso di separarsi. “La prima separazione fu dal 1992 al 1999. Quella definitiva è datata 23 giugno 2015” – ha raccontato Johnson Righeira.

Alessia Tulipani, chi è la moglie del comico Dado/ I figli Alice e Lucas: "Lui l'abbiamo chiamato così per…"

Per anni le motivazioni dello scioglimenti non sono mai stati rivelati anche se dopo qualche anno a parlare è stato Stefano Righi, che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato: “I motivi sono gli stessi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere. C’è stato uno scaz*o dovuto a un progressivo aumento di incompatibilità, niente di specifico, ma non ci sopportavamo più”. Ma non è tutto perché sempre il cantante ha aggiunto: “L’allontanamento da Rota? C’è stata una lite che ha sancito la separazione, così ho continuato a fare serate da solo e da tempo non ci sentiamo più”.

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri/ Il flirt del passato

I Righeira, dopo la lite hanno fatto pace? Cosa fanno oggi

Dopo anni di silenzio, Stefano Righi, ossia Johnson Righeira, dalle pagine del Corriere della Sera ha rivelato i motivi legati alla separazione del duo musicale. “Sono gli stessi motivi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere, sono riuscito a dilapidare i soldi man mano che li guadagnavo. Andava tutto così veloce, ma adesso io e lui non abbiamo più nulla in comune” – ha detto il cantante. Non solo, Stefano Righi ha anche parlato del suo rapporto col denaro: “Sono passato dal non avere una lira a poter prendere aerei e taxi senza pensarci, potevo scegliere gli alberghi più belli, vivevo nei residence”.

Naike Orilio: chi è la moglie di Luigi Esposito (Gigi e Ross)/ I figli Nicole e Gabriel

Ma cos’è accaduto dopo lo scioglimento? Quali sono oggi i rapporti tra i due ex colleghi? Stando ai racconti dei due cantanti, ad oggi non ci sono più rapporti. Stefano Righi, alias Johnson Righeira, oggi fa l’imprenditore e ha una sua etichetta discografica, la Kottolengo Recordings & Wines. Molto più riservato è invece Stefano Rota.











© RIPRODUZIONE RISERVATA