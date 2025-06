Perché i Righeira si sono separati? Il duo attivo negli anni Ottanta ha pubblicato diversi singoli di successo: poi negli anni Novanta la separazione

Sono stati diversi i singoli di enorme successo dei Righeira, il duo formato da Stefano Rota e Stefano Righi negli anni Ottanta. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola e hanno formato un duo che in poco tempo ha ottenuto un successo straordinario, con milioni di copie vendute in Italia e in Europa. Alla luce di questo grande successo, in tanti si chiedono perché i Righeira si sono separati. Ma qual è la risposta a questa domanda? Cosa ha portato Johnson e Michael Righeira, che si sono a lungo fatti passare come fratelli (in realtà erano amici di scuola), a prendere strade differenti, continuando le proprie carriere in maniera separata?

Parlando della separazione con Stefano Rota, in arte Michael, Stefano Righi ha raccontato al Corriere della Sera cosa ha portato alla loro rottura e dunque alla separazione delle loro rispettive carriere: “C’è stato uno scaz*o dovuto a un progressivo aumento di incompatibilità, niente di specifico, ma non ci sopportavamo più”. Dunque ciò che ha portato i due a separarsi è stata un’incompatibilità di fondo: dopo tanti anni passati insieme a calcare i palchi più importanti d’Italia e d’Europa e a sfornare hit in grado di far ballare tutti, i due hanno deciso di dirsi addio e di continuare singolarmente le proprie vite e carriere, finendo di fatto l’esperienza dei Righeira.

Perché i Righeira si sono separati: il secondo addio dopo la reunion

Parlando di quella che è stata la loro seconda separazione, dopo la réunion momentanea degli anni Duemila che li ha portati a incidere nuovamente alcuni dei loro brani di maggior successo, Stefano Righi ha raccontato: “Sono gli stessi motivi della prima volta, con aggravanti. Andava tutto così veloce, ma adesso io e lui non abbiamo più nulla in comune”. Dopo il secondo addio, Stefano Righi è rimasto nel mondo della musica, con più o meno successo. Lo stesso non è stato per Michael, nome d’arte di Stefano Rota, che ha scelto di intraprendere altre strade. Rota ha infatti deciso di ritirarsi ad una vita più tranquilla, senza le luci patinate dello showbiz.