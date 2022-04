Stefano Rota e Stefano Righi, perché i Righeira si sono separati?/ Dopo anni, ecco le dichiarazioni in merito

Era il 1962 quando il duo musicale composto da Stefano Rota e Stefano Righi, i Righeira spopolarono in radio con il singolo “Vamos a la playa”. A distanza di molti anni quel singolo è un tormentone che torna, ogni estate, di generazione in generazione, restando quindi un capolavoro musicale italiano.

Molti anni più tardi, Stefano Righi, intervistato dal critico musicale Red Ronnie spiegò quale significato celasse il testo della canzone: “Vamos a la playa era la canzone da spiaggia post-atomica, perché all’epoca non me ne rendevo conto, ma col senno di poi devo dire che si avvertiva questa minaccia tra Stati Uniti e Unione Sovietica. C’era un po’ questa spada di Damocle che sembrava incombere su tutti noi. Non l’avvertivo ma scrissi questa canzone che parlava appunto di bombe che esplodevano, di radiazioni che invece di abbronzare normalmente abbronzavano di blu, ma tanto chi se ne frega, ci sarà il mare fluorescente e non ci saranno più i pesci puzzolenti. Sarà fighissimo, dei colori nuovi”. Al di la della hit, il duo torinese oltre che unito nella musica, sembrava anche legato da una forte amicizia, allora come mai si è diviso?

Dopo anni, le dichiarazioni di Stefano Righi sulla separazione dei Righeira

Nel 2016 i Righeira hanno annunciato la loro separazione artistica; da anni le persone si chiedono perchè sia accaduto e finalmente ecco le risposte. A quanto pare Stefano Righi non si è mai allontanato dal panorama musicale, mentre Stefano Rota ha totalmente cambiato vita e si è trasferito a Vicenza. Sui social nessuna notizia e nessuna frecciatina, sulla questione è rimasto silenzio, rispetto ed enorme riservatezza, almeno fino a qualche giorno fa.

In una recente intervista al Corriere della Sera infatti, Stefano Righi ha dichiarato: “Sono gli stessi motivi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere, sono riuscito a dilapidare i soldi man mano che li guadagnavo. Andava tutto così veloce, ma adesso io e lui non abbiamo più nulla in comune”. Durante l’intervista il cantante ha anche escluso un possibile ritorno del duo nel mondo della musica. Mentre dell’ex duo Righeira resteranno solo i loro singoli più famosi tra le spiagge estive, prossimamente vedremo Stefano Righi sul palco di Big Show, il programma condotto da Enrico Papi.

