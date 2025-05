Il pubblico attendeva l’approdo all’Isola dei Famosi della bella Ibiza Altea che avrebbe sicuramente alzato il grado di beltà nel cast messo assieme da Canale5, ma poi la sua partecipazione è saltata. Come mai? Cos’è successo? A fare chiarezza ci ha pensato in parte Davide Maggio e poi il portale MowMag.

La modella avrebbe dovuto essere una delle partecipanti del programma in streaming Too Hot To Handle in partenza a marzo, che poi è stato rimandato a domani, salvo cambi di idee improvvisi, oltre a essere anche nel cast de L’Isola: insomma, sarebbe dovuta comparire in due programmi diversi allo stesso tempo. Onde evitare una spiacevole sovrapposizione Mediaset ha deciso di bloccare la modella, che infatti non sarà più dei loro. Come ha fatto l’azienda a non accorgersene prima?

Ibiza Altea, niente Isola dei Famosi: c’entra il reality Too Hot To Handle

Niente da fare per la modella Ibiza Altea che non potrà provare a sopravvivere in Honduras all’Isola dei Famosi perché Mediaset ha deciso di non accettarla nel cast anche se per settimane è comparsa insieme agli altri nelle foto e immagini promozionali. Possibile che si siano accorti dopo che avrebbe dovuto partecipare anche a Too Hot To Handle su Netflix?

Intanto ad aprile Biccy aveva chiesto alla modella se era vero che sarebbe dovuta andare in onda in contemporanea in ben due reality e lei aveva risposto affermativamente. Ma si era dimenticata di fare i conti con l’oste di Canale5, che l’ha lasciata all’asciutto. Proprio ieri sera alla prima puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, l’inviato Pierpaolo Pretelli ha voluto salutare la modella che “non ha potuto essere una nostra concorrente, l’avremmo tanto voluta con noi”.