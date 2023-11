Perché Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati?/ Verità e brutto colpo per lei a Uomini e Donne

Perché Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati? Chiarimenti a Uomini e Donne

Le prossime puntate di Uomini e Donne lasceranno il pubblico senza parole. Dopo l’addio di Manuela Carriero, la produzione ha annunciato una nuova tronista che è un volto molto noto del programma: Ida Platano. L’ex dama torna in una veste tutta nuova dopo la rottura, a quanto pare definitiva, con Alessandro Vicinanza. Le voci di crisi d’altronde circolavano da settimane: si è addirittura parlato di possibile tradimento da parte di Alessandro, voce però mai confermata.

Ora che Ida è tornata a Uomini e Donne, sono anche arrivati i primi chiarimenti su quanto accaduto con Alessandro. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stato Alessandro a lasciare Ida. Di fronte a questa ennesima delusione d’amore, la dama avrebbe dunque deciso per un cambiamento drastico e nessun ritorno al passato. Restano però ancora misteriose le motivazioni che hanno portato a questo triste finale.

D’altronde il motto recita: “Chiusa una porta si apre un portone”, e così è stato anche per Ida Platano, che si concede quest’ultima possibilità a Uomini e Donne. Le anticipazioni ci svelano però che molti dei corteggiatori che si sono presentati per l’appuntamento al buio, una volta scoperto che fosse Ida la nuova tronista hanno deciso di abbandonare, non sentendosela di intraprendere un percorso con una donna che ha già un figlio. Intanto c’è chi già sogna che dalle scale di Uomini e Donne scenda qualche ex famoso di Ida, come Riccardo Guarnieri o lo stesso Alessandro, pentito della sua decisione di chiudere la loro relazione.

