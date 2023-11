Perché Ida Platano è diventata tronista a Uomini e Donne?/ Dopo l’addio ad Alessandro Vicinanza, lei svela…

Ida Platano, perché è diventata tronista di Uomini e Donne

A sorpresa, Ida Platano è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. Un annuncio ufficiale che ha spiazzato letteralmente il pubblico del dating show di canale 5 che ha così appreso anche della fine della relazione con Alessandro Vicinanza. Come svelano le anticipazioni della registrazione del 7 novembre pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, a mettere un punto alla relazione sarebbe stato Alessandro che, tuttavia, non era presente in studio per un confronto. Poco dopo la fine della storia, dunque, Ida ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco accettando un ruolo diverso all’interno del programma. Se, finora, aveva sempre partecipato come dama del trono over, stavolta ha deciso di diventare una tronista a tutti gli effetti.

Perché Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati?/ Verità e brutto colpo per lei a Uomini e Donne

«Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio la parrucchiera e passo gran parte del tempo qui. Amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di stravolgere il look dei miei clienti con tagli, colori, acconciature, mi sbizzarrisco ogni giorno. Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi, ha deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco ma sicuramente non rincorrere più nessuno. Chi mi vuole mi sta accanto e vicino, chi non mi vuole una volta andato basta, io chiudo. Sono una romanticona, come in amore e in amicizia, do tutta me stessa, mi piace viaggiare e mi piace tanto tanto mangiare. Però c’è una cosa, non mi piace andare in palestra. Sono una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa. Sono sempre stata schietta e anche diretta e questo può dare sicuramente fastidio a tante persone. Vivo con mio figlio Samuele. È arrivato come un uragano, mi sono ritrovata da sola a crescerlo giorno per giorno», le parole di Ida nel video di presentazione.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha tradito Ida Platano?/ Segnalazione choc: "Messaggi con un'altra per…"

Ida Platano e la voglia d’amare

Dopo undici mesi d’amore con Alessandro Vicinanza, Ida Platano ha così deciso di non perdere tempo tornando in uno studio che lei considera casa e dove spera di poter trovare finalmente il principe azzurro che cerca. Innamorata del figlio, Ida spera anche di poter incontrare una persona con cui costruire una storia importante.

“Oggi però voglio vivere un percorso diverso perché vorrei fosse la volta giusta. L’uomo mi piace alto e mediterraneo, anche se l’estetica non è tutto. Ho voglia di un uomo che sia deciso, determinato, che mi tenga testa. E che abbia voglia di progettualità e la sera vorrei tanto che mi sussurrasse “Non ti preoccupare Ida, ci sono io con te”. Oggi voglio una storia d’amore che sia per sempre”, ha aggiunto nel video di presentazione.

Ida Platano sbotta contro gli hater: "Non faccio la prostituta, faccio la parrucchiera!"/ "Insulti gratuiti…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA