Perché Ida Platano vuole lasciare il trono di Uomini e donne?/ Dal “Profumo-gate” alle liti coi corteggiatori

Ida Platano a Uomini e donne: i dubbi su Mario Cusitore e Pierpaolo Siano

Il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e donne si sta rivelando più tortuoso del previsto. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, dopo la rottura con l’ex Alessandro Vicinanza, ha deciso di rimettersi in gioco nel programma alla ricerca della sua anima gemella. Scottata da numerose delusioni, compresa la passata storia d’amore con Riccardo Guarnieri che tanto ha fatto parlare di sé, la tronista in questi mesi di trasmissione ha approfondito la conoscenza con due corteggiatori in particolare: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

Tuttavia, le cose non sembrano andare come previsto e la tronista più volte ha lasciato intendere di voler lasciare il trono di Uomini e donne. Il suo malcontento è stato percepito anche dal pubblico che, in buona parte, attribuirebbe le responsabilità proprio ai suoi due corteggiatori. A detta di molti, infatti, sia Pierpaolo sia Mario hanno saputo incidere poco nel cuore della tronista, e in molti li accusano di essere più interessati alle telecamere che ad una reale conoscenza con lei.

Perché Ida Platano vuole lasciare il trono di Uomini e donne: gli indizi

A peggiorare lo stato d’animo di Ida Platano sul trono di Uomini e donne è stato, negli ultimi tempi, il cosiddetto “profumo-gate“. La tronista ha infatti regalato a Pierpaolo Siano un profumo: un dono apparentemente innocuo, che tuttavia ha alimentato il disappunto del corteggiatore, il quale l’ha accusata di avergli regalato lo stesso profumo che utilizza l’altro suo corteggiatore, Mario Cusitore. Si sono così accese in studio tensioni e litigi, con Ida che si è detta stanca di essere messa in discussione.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Ida Platano sceglierà di rimanere nel programma o di lasciare per sempre il trono? La sua posizione è in bilico e tutto lascia presagire che, nelle prossime puntate, arriverà un importante colpo di scena. Intanto, parlando di colpi di scena, Mario sembra aver fatto un passo importante verso la tronista, dichiarando in studio di essere innamorato di lei come anticipato da una delle ultime registrazioni, che andranno in onda prossimamente. Come reagirà la Platano alla dichiarazione d’amore ricevuta dal corteggiatore?











