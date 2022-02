Perché Il Cantante Mascherato non va in onda oggi 25 Febbraio 2022?/ Milly Carlucci si ferma

Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci non va in onda: salta la terza puntata di venerdì 25 febbraio 2022 su Rai1. Come mai? Lo show delle maschere condotto da Milly Carlucci si ferma per una settimana per lasciare spazio alla replica de “Il commissario Montalbano”. La guerra in Russia preoccupa tutti: le truppe russe stanno avanzando verso la città di Kiev e la capitale ucraina presto potrebbe cadere nelle mani di Putin. Uno scenario terribile che comporterebbe delle conseguenze inevitabili per il mondo intero. La Rai in questo scenario di guerra ha deciso di stravolgere la programmazione televisiva dedicando speciali agli aggiornamenti in tempo reale direttamente da Kiev.

Milly Carlucci, gaffe al Cantante Mascherato/ Chiama l'Aquila con il nome di Alba

Dopo lo stop di “Doc – Nelle tue Mani”, la fiction campione d’ascolti di Luca Argentero, anche Milly Carlucci e le maschere de Il Cantante mascherato devono fermarsi per una settimana sperando che la situazione in Ucraina possa tranquillizzarsi.

Il Cantante Mascherato salta la messa in onda: cosa è successo?

La guerra in Ucraina ha stravolto il mondo intero, ma anche i palinsesti televisivi. Questa sera, venerdì 25 febbraio 2022, su Rai1 non andrà in onda il terzo appuntamento de “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci sostituito dalla replica de Il commissario Montalbano. Gli attacchi della Russia di Putin all’Ucraina hanno siglato l’inizio di una nuova guerra con migliaia di persone che stanno cercando di lasciare il centro di Kiev per mettersi in salvo. Uno scenario terribile per il mondo intero che merita di essere seguito in tempo reale per dare agli spettatori italiani tutte le informazioni e le novità in tempo reale.

Milly Carlucci/ “Il Cantante Mascherato: le nuove maschere, Arisa quarta giurata!”

Per questo motivo Rai1 ha cambiato la programmazione facendo saltare anche il nuovo appuntamento de Il Cantante Mascherato che, salvo cambiamenti legati alla guerra in Ucraina, dovrebbe tornare in onda la prossima settimana dalle ore 21.25 di venerdì 4 marzo 2022 come sempre in prima serata su Rai1.

LEGGI ANCHE:

Angelica e Patrick, figli di Milly Carlucci/ Laureati all'estero e niente televisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA