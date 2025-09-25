Oggi 25 settembre 2025 non va più in onda il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5: Mediaset cambia i piani e lo rimpiazza con la soap turca, ecco perché

Se speravate di godervi una serata all’insegna della musica di Sal Da Vinci oggi 25 settembre 2025 su Canale 5, rimarrete sicuramente delusi nel scoprire che non andrà così. Per questa sera, in prima serata, era infatti previsto il concerto del cantante napoletano, che nell’ultimo anno ha conosciuto un successo senza precedenti grazie al suo brano ‘Rossetto e caffè’; Mediaset ha però deciso di cambiare i suoi piani e rimpiazzare Da Vinci con un’altra programmazione.

Cambia, infatti, il palinsesto della prima serata di Canale 5, che invece del concerto di Sal Da Vinci ripropone la soap La notte nel cuore – solitamente in onda la domenica – con tre nuovi episodi (10,11 e 12), che accompagneranno il pubblico fino a mezzanotte. Ma quali sono le motivazioni di questo cambio dell’ultimo minuto ai danni del cantante?

Mediaset rimpiazza il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5, oggi 25 settembre: il motivo della scelta

La mossa di Mediaset, che spiazza i fan di Sal Da Vinci, nasce probabilmente dalla complicata sfida che la rete deve oggi affrontare con Rai 1, dove sarà trasmessa la prima puntata della nuova fiction con Cristiana Capotondi, La ricetta della felicità. Per contrastare la serie TV è dunque probabile che Mediaset abbia deciso di puntare su un prodotto già collaudato in prima serata, che raccoglie, davanti allo schermo, milioni di telespettatori appassionati. D’altronde, la soap turca, la domenica, ottiene sempre degli ottimi risultati. Cosa che invece ultimamente non hanno fatto gli eventi musicali andati in onda in prima serata. Da qui, dunque, la decisione di sostituire la soap al concerto di Sal Da Vinci, che sarà dunque riprogrammato per i prossimi giorni.