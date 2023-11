Perché il Grande Fratello 2023 oggi 15 novembre non va in onda?/ C’entra ‘Io Canto’: la nuova programmazione

Grande Fratello 2023 oggi 15 novembre non va in onda: il motivo

Se aspettavate con ansia di godervi questa sera, 15 novembre, una nuova puntata del Grande Fratello 2023, sappiate che rimarrete delusi. Questa sera il reality condotto da Alfonso Signorini non va in onda, slittando alla prima serata di domani, giovedì 16 novembre. La voce ha iniziato a girare nel tardo pomeriggio, poi il comunicato ufficiale sugli argomenti della nuova diretta è stato eliminato dal sito del Grande Fratello. A questo si è aggiunto il cambio di programmazione su Guida Mediaset, che ha mostrato lo slittamento della puntata a domani.

Ma qual è il motivo di questo cambiamento così improvviso? Giovedì in prima serata avrebbe dovuto avere inizio la nuova edizione di Io Canto, show dedicati ai piccoli talenti canori e condotto da Gerry Scotti. Si tratta dell’ennesimo slittamento per il programma, che mira ad avere una controprogrammazione più ‘leggera’.

Grande Fratello 2023 e Io Canto: la nuova programmazione

Lo spostamento di Io Canto, che è il terzo consecutivo, sarebbe stato deciso per evitare lo scontro diretto tra il debutto della nuova edizione del talent e le ATP Finals 2023 – Torino. Al momento la programmazione Mediaset indica come nuova data di debutto per lo show di Gerry Scotti mercoledì 22 novembre. Il Grande Fratello invece, oltre alla puntata di domani, torna in onda regolarmente lunedì prossimo 20 novembre. Al posto del reality condotto da Signorini questa sera andrà in onda il film Il Gladiatore.











