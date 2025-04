Perché Il paradiso delle signore non va in onda oggi, 21 aprile 2025: quando torna

Delusione per i tantissimi fan de Il paradiso delle signore, la seguita soap di Rai1 ambientata in un grande magazzino degli anni ’60 con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina si ferma. Perché Il paradiso delle signore non va in onda oggi, lunedì 21 aprile 2025? Il motivo è presto detto, essendo Pasquetta il palinsesto di Rai1 subirà dei cambiamenti e la puntata della soap non andrà in onda. Per lo stesso motivo Il paradiso non andrà in onda neanche il 25 aprile, giornata della Festa della Liberazione ed il 1 maggio, Festa dei lavoratori.

Cosa andrà in onda al posto de Il Paradiso delle signore? In realtà per questo Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) 21 aprile 2025 sarebbe dovuto andare in onda una versione allungata de La volta buona. Una puntata speciale dalle 14.00 fino alle 17 quasi con tutte le interviste più salienti ed importanti dell’edizione. L’improvvisa morte di Papa Francesco ha reso necessario un ulteriore stravolgimento di palinsesto, lasciando ampio spazio all’edizione speciale del Tg1 proprio sulla tragica notizie ed ad altri approfondimenti sulla figura del Pontefice, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco.



Svelato perché Il paradiso delle signore non va in onda oggi, 21 aprile 2025, dalle anticipazioni Il paradiso delle signore della puntata di domani 22 aprile 2025 si scopre che sarà una puntata ricca di colpi di scena Elvira sarà sempre più stanca per via della gravidanza e Salvo inizierà seriamente a preoccuparsi. Mimmo grazie alla complicità di un collega riuscirà a nascondere al padre Carmelo la verità sulla sua sospensione dal servizio. Marta confesserà ad Enrico di non poter avere figli.



Nel frattempo, tra Marcello ed Adelaide ci sarà sempre più distanza, il giovane infatti continuerà a pensare a Rosa. Botteri non potrà andare all’appuntamento di Pasquetta con Delia ed inizierà ad avere dei dubbi su una loro possibile frequentazione. E poi ancora ci sarà un risvolto inaspettato che avrà effetti anche nelle prossime puntate le Veneri scopriranno che Rita non è mai stata assunta ad Alitalia…cosa nasconde? L’appuntamento con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore sono dal martedì a giovedì sempre a partire dalle 16.00 circa.