Perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda, 22 aprile 2025? Morte Papa Franceso stravolge il palinsesto

Brutte notizie per i fan della seguitissima soap di Rai1, salta la puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, le vicende del grande magazzino milanese e dei protagonisti che vi gravitano al suo interno come i Guarnieri, i Conti e le giovani Veneri sarebbero dovute tornare in onda oggi, dopo la pausa del lunedì di Pasquetta ed invece il palinsesto di Rai1 anche per la giornata di oggi è stato stravolto e nel daytime c’è stato un repentino cambio di programmazione. Perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda, 22 aprile 2025?

Perché Il paradiso delle signore non va in onda oggi, anticipazioni puntata 22 aprile 2025/ Paura per Elvira

Il motivo è intuitivo e molto triste, la morte di Papa Francesco avvenuta ieri ha sconvolto il mondo intero ed i palinsesti sia Mediaset che Rai sono stati totalmente modificati. Il Pontefice, Jorge Mario Bergoglio si è spento ad 88 anni a causa delle complicanze di una polmonite bilaterale che lo affliggeva da mesi. Anche oggi salta la puntata de Il paradiso delle signore ed al suo posto verrà trasmesso lo Speciale di A Sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti ed incentrata sulla figura carismatica del Santo Padre.

Che Dio ci aiuti 9, amata protagonista non ci sarà nella prossima stagione?/ Sue parole insinuano il dubbio

Quando torna in onda Il paradiso delle signore: salta la puntata di oggi

Svelato il motivo ed il perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda non resta che ricordare che, salvo ulteriori ed improvvisi cambiamenti, Il paradiso delle signore torna in onda mercoledì 23 aprile 2025. E dalle anticipazioni sul finale di stagione si scopre che molti nodi verranno al pettine. Innanzitutto al centro delle trame ci sarà Clara e la sua gravidanza che le causerà un po’ di problemi e che farà preoccupare Salvo, poi si scoprirà come finisce tra Marcello ed Adelaide, chi sceglie il bel Barbieri tra la Contessa e la giovane Rosa. Infine occhi puntati anche su Odile, scoprirà che Umberto Guarnieri è suo padre. L’appuntamento con Il Paradiso delle signore è dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 circa su Rai1. È possibile seguirla anche in diretta sul sito di RaiPlay