Non ci saranno eliminati nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2025 del 21 maggio, almeno non annunciati. Oggi avrebbe dovuto esserci una nuova eliminazione su Playa Uva, visto il televoto aperto alla fine della scorsa puntata, ma in settimana un evento inaspettato (e forse non troppo) ha stravolto la situazione: non uno, ma ben due concorrenti hanno deciso di abbandonare il reality e tornare in Italia.

Angelo Famao e Leonardo Brum, pochi giorni fa, hanno deciso di chiudere la loro avventura all’Isola dei Famosi 2025 per mancanza di resistenza. “Voglio tornare a casa, non sto bene, non ce la faccio”, ha annunciato il modello brasiliano, così come Famao, che ha ammesso di non riuscire ad affrontare ulteriormente questa prova di sopravvivenza che è l’Isola.

Televoto annullato all’Isola dei Famosi 2025: cosa succede ora

Essendo Leonardo Brum tra i concorrenti al televoto questa settimana, la produzione ha annunciato l’annullamento di questo e il rimborso per tutti coloro che hanno votato nei giorni precedenti. “Leonardo Brum ha deciso di ritirarsi dall’#Isola. Essendo al televoto questa settimana, il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati.” è stato l’annuncio fatto attraverso un post su Instagram.