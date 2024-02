Perché Il Tre si chiama così?/ La scelta del cantante di Sanremo 2024 legata alla data di nascita

Il Tre: perché si chiama così

Il Tre è uno dei trenta artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Giovane rapper romano, ha già attirato l’attenzione del pubblico e della critica per i successi già conquistati nonostante sia davvero giovanissimo. Classe 1997, Guido Luigi Senia, questo il vero nome dell’artista, è nato a Roma. Tuttavia, nel momento in cui ha scelto di trasformare la passione per la musica in un lavoro, Guido ha scelto un nome d’arte ovvero Il Tre.

Un nome particolare che, però, ha un significato personale e molto profondo. La scelta del nome d’arte, infatti, è legata alla data di nascita del rapper. Il Tre, infatti, è nato il 3 settembre 1997 e di conseguenza il nome d’arte è un richiamo alla data di nascita dell’artista stesso.

Il Tre: le parole sulla scelta del nome d’arte

Il nome “deriva da un periodo buio dal quale sono venuto fuori tanti anni fa, mi sono appoggiato sulla famiglia, e dato che siamo tre il numero mi è sembrato giusto, anche perché sono nato il tre settembre”. Queste le parole che Il Tre aveva rilasciato nel 2021 ai microfoni de La Repubblica in occasione del suo album d’esordio.

“Diciamo che una differenza tra l’artista e la persona non c’è”, aveva detto Il Tre, “Sono sempre lo stesso, sul palco, nei social, nelle interviste e a casa, non interpreto nessun personaggio, sono io al cento per cento. Il punto è che devo comunque fare i conti con il fatto di essere un artista conosciuto e che le persone pensano che ci sia differenza, ma in realtà è tutto esattamente come sembra”, aveva concluso.











