Ilary Blasi e Michelle Hunziker, colonne portanti della programmazione Mediaset negli ultimi anni, restano fuori dai palinsesti della prossima stagione

Nella presentazione ufficiale delle nuove trasmissioni per il 2025-2026, i loro nomi sono clamorosamente assenti. Nessuna conduzione prevista, nessun nuovo format, né conferme di ritorni in onda. Un cambiamento netto che non è passato inosservato. Cerchiamo di capire i motivi.

Michelle e Ilary fuori da Mediaset: perché?

La rete del Biscione, che in passato aveva puntato fortemente sulle due conduttrici, sembra aver scelto un nuovo corso. I motivi ufficiali non sono stati chiariti, ma il silenzio pesa: né Pier Silvio Berlusconi né altri dirigenti Mediaset hanno commentato la mancata presenza delle due showgirl, che restano tra le figure più riconoscibili del piccolo schermo italiano.

Per Ilary Blasi l’ultima stagione si era chiusa con la conduzione del reality The Couple. L’idea era di lanciare un nuovo format innovativo in prima serata su Canale 5, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Il programma ha registrato ascolti al di sotto delle aspettative, tanto da essere ridotto da otto a cinque puntate. La puntata finale non è mai andata in onda e il premio in denaro previsto per la coppia vincitrice è stato devoluto in beneficenza.

Il fallimento del programma ha avuto ripercussioni pesanti sull’immagine televisiva della Blasi. Anche Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti, non ha nascosto il suo disappunto, definendo il programma “poco riuscito” e sottolineando l’esigenza di maggiore qualità nei contenuti proposti.

Anche Michelle Hunziker non avrà un programma nella prossima stagione. La conduttrice svizzera, spesso protagonista di format leggeri e di intrattenimento, sembrava in predicato di tornare in tv con un progetto condiviso con la stessa Blasi. Si era parlato di una trasmissione a quattro mani, una sorta di varietà comico-musicale con la presenza del duo Pio e Amedeo, ma l’idea non è mai decollata.

Queste esclusioni sembrano indicare una direzione più netta da parte di Mediaset. L’azienda starebbe cercando di rinnovare l’immagine e i contenuti delle proprie reti, puntando su volti nuovi o su format più performanti dal punto di vista commerciale. Ilary Blasi e Michelle Hunziker, pur restando nomi forti del panorama televisivo, potrebbero essere rimandate a data da destinarsi o spinte verso progetti futuri più definiti. Va detto che l’assenza dai palinsesti non implica un taglio definitivo: per entrambe restano aperte le porte di un eventuale ritorno, magari già nella seconda parte della stagione o con progetti mirati.