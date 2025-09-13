Perché Innocence non va in onda oggi 13 settembre: quando e dove vedere nuove puntate, anticipazioni: Ela si allontana da Ilker

Perché Innocence non va in onda oggi 13 settembre 2025: stravolta la programmazione di Canale 5

Cambia ancora il palinsesto di Canale 5, in vista dell’inizio della nuova stagione televisiva Canale 5 ha deciso di mettere di nuovo mano alla sua programmazione ed a farne le spese è soprattutto la dizi turca con protagonista l’amore tossico tra Ela e Ilker. Perché Innocence non va in onda oggi 13 settembre 2025? Il motivo è presto detto, con il ritorno in onda di Silvia Toffanin con il suo Verissimo, la rete ha deciso di sospendere la soap turca e mettere al suo posto un’altra dizi, La forza di una donna, che in queste settimane ha totalizzato degli ottimi ascolti nettamente superiori a quelli di Innocence. E dunque a partire da oggi nel weeken di Canale 5 non ci sarà più Innocence ma La forza di una donna.

Spiegato in maniera chiara e sintetica perché Innocence non va in onda oggi 13 settembre 2025 spieghiamo anche come cambia il palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire da oggi. Subito dopo il Tg5 andrà in onda come di consueto la soap statunitense Beautiful, dalle 13:45 fino alle 14:40 circa. Subito dopo la linea passerà a La forza di una donna, la soap che vede al centro delle trame le vicende di una madre sfortunata Bahar che lotta con tutte le sue forze non solo contro la malattia ma anche per assicurare un futuro migliore ai suoi figli. La forza di una donna andrà in onda con ben due episodi dalle 14:37 fino alle 16:30 e poi il pomeriggio proseguirà con Verissimo di Silvia Toffanin per concludersi con Avanti un altro di Paolo Bonolis.

Quando e dove vedere Innocence, anticipazioni nuove puntate su Mediaset Infinity: Ela cercherà di allontanarsi da Ilker

I fan della soap turca, tuttavia, possono tirare un sospiro di sollievo perché è possibile continuare a seguire le vicende della giovane Ela. Quando e dove vedere Innocence con le nuove puntate? La soap è disponibile a partire da oggi, sabato 13 settembre on demand e in streaming su Mediaset Infinity. Ogni sabato nella piattaforma verranno caricati due nuovi episodi e dunque è possibile scoprire come finirà il processo contro Ilker e che cosa succederà agli altri personaggi.



Le anticipazioni Innocence sulle nuove puntate, inoltre, svelano che è Irem e Ilker pubblicheranno un video in cui spiegheranno di aver superato una crisi temporanea, mentre Ela cercherà di allontanarsi da Ilker, facendo credere a Irem che lui ami solo sua moglie. Nel frattempo, tutti ricevono la notizia della morte di Sertac, mentre Bahar si trova sul banco degli imputati.