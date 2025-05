Una scelta insolita e a sorpresa quella dell’Inter, che gioca in maglia gialla la finale di Champions League con il PSG. La decisione è legata a quella del club francese, in quanto è stato designato come squadra di casa. Di conseguenza, può usare la maglia tradizionale, quella blu.

Considerando che la prima divisa dell’Inter è nerazzurra, si sarebbe creato un “conflitto cromatico”, per cui c’erano due opzioni per il club italiano: optare per la seconda maglia, di colore bianco, o per la terza, quella gialla con le rifiniture nere. La scelta è caduta sulla terza per una richiesta esplicita della squadra di Simone Inzaghi.

PERCHÈ INTER HA SCELTO LA TERZA MAGLIA

A svelare il retroscena è Sky Sport, che parla di considerazioni scaramantiche, visto che nel corso di questa stagione l’Inter ha ottenuto risultati positivi con questa maglia. Infatti, il bilancio è di 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Peraltro, è una maglia che sembra portare bene anche a Lautaro Martinez, visto che ha segnato 7 gol con la terza divisa.

C’è pure un precedente storico a rafforzare la scelta dell’Inter: nella finale di Coppa Uefa del ’98, il club meneghino indossò quella grigio-nera con gli inserti gialli — la terza divisa — sconfiggendo la Lazio 3 a 0 al Parco dei Principi di Parigi. Una vittoria entrata nella memoria dei tifosi, tanto che viene associata alla fortuna della terza maglia.

INTER MAGLIA GIALLA: I PRECEDENTI FORTUNATI

Di sicuro, la scelta dell’Inter di giocare in maglia gialla la finale di Champions con il PSG è una necessità pratica, ma con un richiamo a precedenti positivi nella storia di questo club. Ufficialmente, nessuno in casa Inter ha confermato il retroscena relativo alla scelta per scaramanzia, probabilmente proprio per questo motivo.

Comunque, l’unica sconfitta incassata dall’Inter in questa edizione della Champions League è arrivata con la maglia bianca, nel match di Leverkusen, mentre le due vittorie sono arrivate contro lo Sparta Praga e il Feyenoord. A questi successi si aggiungono le cinque vittorie in campionato.

Dunque, la speranza della squadra di Inzaghi è di riuscire a portare avanti questa tradizione fortunata e vincente. C’è poi il particolare di Sommer con la maglia arancione: il portiere ha indossato questo colore in occasione della partita con il Barcellona, quella vinta 4 a 3, con le sue parate straordinarie che hanno contribuito al successo nerazzurro e alla conquista della finale.

Se l’allenatore si affida ai suoi giocatori per la partita contro il Paris Saint-Germain, i tifosi si aggrappano anche alla scaramanzia sulla maglia.