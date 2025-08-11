Perché Io sono Farah non va in onda da oggi 11 agosto 2025: ecco quando torna: le probabili date e anticipazioni nuove puntate: Tahir fa un gesto...

Perché Io sono Farah non va in onda da oggi 11 agosto 2025: si ferma, palinsesto rivoluzionato

L’estate è il periodo di palinsesti stravolti e programmazioni ballerini e lo sanno bene i telespettatori delle soap turche trasmesse da Canale5 che in queste settimane sono vittime di slittamenti e cambiamenti dell’ultimo minuto. E così dopo La notte nel cuore sospesa che torna in onda a fine mese anche un’altra dizi subirà lo stesso destino. Perché Io sono Farah non va in onda da oggi 11 luglio 2025? Il motivo è presto detto: Mediaset non vuole ‘bruciare’ le nuove puntate e per questo motivo l’ha messa in pausa. Basta controllare, inoltre, i numeri per scoprire il successo inaspettato della soap.

La dizi turca con protagonista l’attrice Demet Ozdemir nel giro di poche settimane è passata dall’essere una semplice novità a vero e proprio fenomeno televisivo con picchi di ascolti che hanno sfiorato il 25% di share ed ecco perché Io sono Farah non va in onda a partire da oggi 11 agosto 2025, per preservale in un periodo in cui la platea di spettatori è ridotta. E dunque il palinsesto di Canale5 subirà non poche variazioni. Alle 13.45 circa andranno in onda le repliche di Beautiful seguite da un’altra soap turca Forbidden Fruit alle 14.10 e poi da If You Love alle 15.15 al posto di Io Sono Farah dalle 16.17 andrà in onda un nuovo episodio di If You Love che poi lascerà spazio alle 17.15 a La forza di una donna con un doppio episodio.

Quando torna in onda Io sono Farah e anticipazioni nuove puntate: Tahir s’innamora della protagonista

Svelati i cambiamenti di palinsesto non resta che rivelare quando torna in onda Io sono Farah su Canale 5. Al momento non c’è una data certa sul ritorno ma è probabile che la soap turca torni con le nuove puntate a partire da lunedì 25 agosto oppure, com’è molto più probabile, direttamente a settembre. Del resto da giorni si rincorrono le indiscrezioni che Mediaset in vista della messa in onda della nuova edizione di Pomeriggio Cinque condotta da Gianluca Nuzzi voglia rivoluzionare i palinsesti puntando molto sulle dizi. Infine per quanto riguarda le anticipazioni Io sono Farah senza dilungarci troppo sveliamo che nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena e che Tahir e Farah saranno sempre più vicini e l’uomo sarà pronto a tutto pur di evitarle il rimpatrio e salvarle la vita del resto inizierà a provare dei sentimenti per la protagonista.