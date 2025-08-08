Perché Io sono Farah si ferma: quando torna in onda e anticipazioni nuove puntate: Farah alle strette pronta a sposare Tahir?

Solo poche settimane fa nel palinsesto di Canale 5 ha fatto il suo ingresso la nuova dizi turca dal titolo Io sono Farah. La trama ruota attorno alla figura di una giovane donna che per consentire al figlioletto affetto da una patologia rara le migliori cure giunge illegalmente dall’Iran alla Turchia, qui involontariamente diventa la domestica di un criminale e da allora prende il via la sua storia che la porterà a prendere delle scelte drastiche pur di salvare il figlio ed il loro figlio. Nonostante gli ottimi ascolti raggiunti in queste prime puntate, tuttavia, Mediaset ha deciso di sospendere la soap.

Perché Io sono Farah si ferma? Il motivo è presto detto ed alla base di questa decisione ci sono motivi molto comprensibili, i buon ascolti raccolti in queste prime hanno spinto i Mediaset a ripensare la sua collocazione in palinsesto per evitare di ‘bruciarla’ e così hanno deciso di sospenderla temporaneamente per riproporla poi più avanti. A partire da lunedì 11 agosto 2025 cambia dunque il pomeriggio di Canale 5, cosa va in onda al posto di Io sono Farah? Nella fascia orario in cui è stata trasmessa la soap turca con protagonista Demet Ozdemir verrà trasmessa una nuova puntata di un’altra dizi If You Love con Kerem Bursin. La soap dai toni leggeri e romantici in questo modo raddoppia la sua messa in onda e dovrebbe fare compagni per tutto il mese di agosto e terminare a settembre.



Quando torna in onda Io sono Farah e anticipazioni nuove puntate: Farah pronta a sposare Tahir

A questo punto non resta che chiedersi quando torna in onda Io sono Farah, al momento non c’è una data precisa, si sa solo che la pausa durerà per tutta l’estate e che molto probabilmente tornerà in onda intorno ai primi giorni di settembre (probabilmente a partire da lunedì 3 settembre 2025). Per saperlo con certezza occorre aspettata il palinsesto autunnale ufficiale non frattempo le anticipazioni Io sono Farah svelano che si entrerà sempre più nel vivo delle trame e non mancheranno colpi di scena e risvolti spiazzanti che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Io sono Farah svelano che Tahir proporrà a Farah una via di fuga per sottrarsi ai gravi rischi che corre e soprattutto per evitare che venga rimpatriata in Iran. Tuttavia, Farah rifiuterà il suo aiuto perché preoccupata per la salute del figlio Kerim deciderà quindi di recarsi da Mehmet per testimoniare sull’omicidio a cui ha assistito. Nel frattempo Ali Galip e Vera suggeriranno a Farah di sposare Tahir per ottenere la cittadinanza turca, facilitando così le cure per Kerim. Farah sarà pronta a sposare Tahir?