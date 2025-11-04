Irene Pivetti, perchè l’ex Presidente della Camera rischia il carcere: pronta a ricorrere in appello dopo la condanna a 4 anni di reclusione.

Nel tempo si è distinta per un’attitudine multiforme, capace di adattarsi tanto alla carriera politica quando ad un percorso sotto la luce dei riflettori; oggi, quei bagliori sono lontani per Irene Pivetti. Tornata ad una vita ‘normale’, agli antipodi dello showbiz, anche a causa delle beghe legali che sta affrontando negli ultimi anni.

‘Irene Pivetti rischia il carcere’, una notizia che ha spiazzato tutti lo scorso anno a seguito della sentenza emessa dal tribunale di Milano a settembre dello scorso anno. L’ex Presidente della Camera è stata infatti condannata – come riporta Il Fatto Quotidiano – in primo grado a 4 anni di reclusione con l’accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio.

L’accusa ai danni di Veronica Pivetti, alla base della sentenza di primo grado di 4 anni di reclusione, parte dalla presunta compravendita di automobili di valore – precisamente tre Ferrari Granturismo – per una somma di circa 10 milioni di euro. Sempre secondo l’accusa tale importo avrebbe appunto favorito manovre di riciclaggio per coprire illeciti fiscali. Dal canto suo l’ex Presidente della Camera e personaggio tv ha sempre respinto ogni accusa; non solo si è detta innocente ma soprattutto speranzosa per quelli che saranno i prossimi gradi di giudizio.

Irene Pivetti rischia il carcere, ma non ha paura di affrontare la legge forte della sua verità: “Ricorreremo in appello e sono serena perchè sono perfettamente innocente, le tasse le ho sempre pagate”. Queste le parole dell’ex volto televisivo che dunque confida nella giustizia e soprattutto nella possibilità di dimostrare la sua innocenza a dispetto della condanna in primo grado di giudizio a 4 anni di reclusione.

Dalla politica al mondo dello spettacolo, Irene Pivetti ha avuto la capacità di spaziare nei settori più disparati senza mai risultare priva di credibilità. Anche nell’imprenditoria ha avuto modo di cimentarsi per diverso tempo e, proprio quel campo, sembra aver alimentato le beghe legali che oggi la attanagliano. Ma cosa fa oggi Irene Pivetti? E’ evidente la sua lontananza dal mondo dello spettacolo e, come da lei stessa raccontato, la sua quotidianità è stata decisamente stravolta dalle tormentate vicende legali che la vedono ancora coinvolta.

“Mi hanno distrutto l’immagine, tolto la credibilità che mi ero costruita e annientata economicamente”, parlava così Irene Pivetti in una recente intervista rilasciata per Il Giornale, parole riferite appunto alla sua quotidianità turbata dalle vicende legali. Le ristrettezze economiche sono state la prima fonte di preoccupazione, soprattutto dopo che, come da lei raccontato, si è ritrovata con i conti correnti sequestrati e con la necessità di vendere i suoi beni personali pur di sopravvivere. “Non mi vergogno di dire che non avevo i soldi per mangiare, non sapevo come andare avanti”.

Irene Pivetti, la rinascita grazie ad una cooperativa

La luce però arriva quando meno te lo aspetti, forse proprio nei momenti più bui; Irene Pivetti oggi, seppur con le limitazioni dettate dagli ultimi eventi, è tornata a vivere all’insegna della speranza e soprattutto della dignità. Tutto merito del luogo che in un certo senso l’ha salvata, una cooperativa dove ha iniziato prima a collaborare in qualità di volontaria e poi venendo assunta con regolare contratto e quindi con uno stipendio.

“Quando mi hanno pagata non potevo crederci, finalmente avevo i soldi per mangiare”, raccontava con grande dignità e coraggio Irene Pivetti a proposito di quella gioia di riappropriarsi della libertà individuale ed economica. Resta un momento difficile ma con la capacità di reinventarsi e ritrovarsi è riuscita a fare seguito alla sua voglia di vivere e di lottare contro le avversità che vive da qualche anno nelle sedi legali.