Iscriversi al MEPA è un'azione importante per le aziende che vogliono migliorare la vendita di beni e servizi, e aggiudicarsi gli appalti.

Le aziende che desiderano iscriversi al MEPA hanno l’opportunità di poter diventare “operatori economici”, e conseguenzialmente accedere a molteplici opportunità per avere un maggior numero di forniture ma anche degli appalti.

Chi diventa un OE sarà visibile nel registro elettronico consultabile dalle Pubbliche Amministrazioni, ottenendo dei vantaggi significativi: dalla riduzione dei costi per ottenere un appalto alla velocizzazione e miglior efficienza nell’iter di fornitura.

Iscriversi al MEPA: perché farlo?

Iscriversi al MEPA permette alle aziende (che diventeranno operatori economici) di poter accelerare gli iter di approvvigionamento sia dei servizi che beni resi disponibili dalle P.A. La collaborazione che si crea tra le parti garantisce una maggior competizione e trasparenza.

Per poter aderire al portale ufficiale (acquistinretepa.it) è indispensabile soddisfare delle condizioni specifiche, tra cui comprovare l’iscrizione al Registro delle Imprese, esser titolari di una Partita IVA attiva, non rientrare o aver aderito al CPB, o risultare in liquidazione, e non esser mai stati esclusi dalle gare o appalti pubblici per scorrettezze e/o irregolarità fiscali.

Per le Pubbliche Amministrazioni è essenziale che ciascuna azienda interessata a diventare operatore economico sia “pulita d’immagine” e gode di un brand autorevole.

Come iscriversi al MEPA in 6 step

L’iscrizione al MEPA è molto semplice, anche se ciascun passaggio richiede degli step specifici a cui fare attenzione. Il primo è naturalmente l’iscrizione al portale ufficiale come “impresa”. Vanno trascritte tutte le informazioni importanti (tra numero di partita IVA, i riferimenti email e di telefono e il codice fiscale).

Il passaggio successivo comprende la compilazione e ottimizzazione del profilo aziendale, in cui verranno inserite le certificazioni di cui si è proprietari (di qualità, ISO e così via), e descritti i servizi e i beni da poter vendere.

Prima di concludere il sistema chiederà di selezionare le categorie merceologiche, ponendo attenzione ad individuare quelle corrette.

Una volta giunti allo step “semi finale”, è importante esser in possesso di una autenticazione digitale così da poter completare la procedura e inviare i dati al sistema.

L’iter va ripetuto ogni qualvolta si intende partecipare ad un bando attivo (qui l’elenco completo), e chiaramente scegliere quello a cui partecipare.