Isobel Kinnear lascia Amici 25 per intraprendere una nuova avventura televisiva: la ballerina reclutata per Caduta Libera

Un annuncio importante è arrivato nel corso della nuova puntata di Amici 25, di domenica 30 novembre: Isobel Kinnear, una delle ballerine professioniste del programma nonché ex allieva, lascia il talent. Maria De Filippi ha salutato la ragazza in diretta su Canale 5, annunciando che presto intraprenderà una nuova esperienza lavorativa: ma quale?

Isobel si appresta a diventare la nuova Samira Lui, visto che è stata scelta per essere la valletta della nuova edizione di Caduta Libera. Lo show che per anni è stato condotto da Gerry Scotti passa ora nelle mani di Max Giusti, e per dare ulteriore slancio a questo ritorno, il conduttore sarà affiancato proprio dalla ballerina di Amici. Una decisione che probabilmente arriva proprio sullo slancio del successo ottenuto dall’accoppiata Scotti-Samira a La Ruota della Fortuna e dalla volontà di replicarlo anche nella fascia pre-serale.

Isobel Kinnear arriva a Caduta Libera: la nuova avventura televisiva per la ballerina di Amici

È una grande novità per Isobel Kinnear, che non ha mai fatto mistero di voler esplorare anche altre strade nel mondo dello spettacolo oltre a quella della danzatrice. In un’intervista di qualche tempo fa, l’ex di Amici ha infatti dichiarato: “La danza è la mia prima casa, il posto in cui riesco a dire tutto senza parlare. Ma non voglio chiudermi in una sola direzione: amo sperimentare, mettermi alla prova e scoprire lati di me che magari nemmeno conosco ancora. Sono curiosa e aperta a tutto ciò che mi permette di crescere”. E presto la vedremo proprio in vesti del tutto nuove.