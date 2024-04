Perché Isola dei Famosi 2024 non va in onda in diretta e come funziona televoto/ Seconda puntata registrata…

Isola dei famosi 2024, perché la puntata dell’11 aprile non è in diretta ma registrata

La seconda puntata dell’Isola dei famosi 2024 non andrà in onda in diretta. Il programma condotto da Vladimir Luxuria farà capolinea con il secondo atto su Canale Cinque giovedì 10 aprile. Niente messa in onda live però per L’Isola dei famosi 2024, con la puntata che sarà registrata nel pomeriggio di domani per poi essere trasmessa in prima serata. Il motivo ha a che fare con la medesima ragione delle passate edizioni, ovvero la messa in onda in contemporanea di Supervivientes, la versione spagnola del programma, anch’essa in scena dall’Honduras.

In sintesi, la stessa location – la Palapa – è utilizzata sia dalla versione spagnola che da quella italiana. Per giunta, la puntata spagnola va in onda proprio il giovedì. Da qui, la decisione dell’Isola dei Famosi di registrare la puntata con ore di anticipo, andando però in onda comunque in prima serata.

Confermato il doppio appuntamento dell’Isola dei famosi 2024 la prossima settimana

A dare un’anteprima della notizia ci aveva pensato Vladimir Luxuria nel finale della prima puntata dell‘Isola dei famosi 2024. La conduttrice ha annunciato che il televoto con i nominati Samuel Peron, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Artur Dainese si sarebbe chiuso in anticipo, ovvero alle ore 15. L’eliminato, ovviamente, verrà svelato soltanto quando andrà in onda la puntata.

L’Isola dei famosi 2024 tornerà in onda la prossima settimana con due puntate. Il programma condotto da Vladimir Luxuria, dopo l’esordio di lunedì scorso, tornerà con un doppio appuntamento, lunedì 15 e giovedì 18 aprile, in prima serata su Canale Cinque. Salvo nuovi aggiornamenti le puntate dovrebbero essere entrambe in diretta, ma saranno dati ulteriori aggiornamenti nel caso le cose dovessero cambiare. Nel caso dovesse cambiare qualcosa per le puntate de L’Isola dei famosi 2024 in programma la prossima settimana, il giorno con rischio più elevato di modifiche è sempre il giovedì.

