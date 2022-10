Perché Iva Zanicchi è assente a Ballando con le stelle?/ “Motivi familiari”: tornerà in gara?

Perché Iva Zanicchi è assente a Ballando con le stelle? “Motivi familiari”

Ballando con le stelle 2022 potrebbe perdere alcuni dei suoi concorrenti più forti. Milly Carlucci corre ai ripari viste le brutte notizie degli ultimi giorni. Dopo l’annuncio dell’infortunio di Gabriel Garko, la cui esibizione questa sera è fortemente in dubbio, anche Iva Zanicchi potrebbe essere a rischio. La cantante potrebbe addirittura abbandonare definitivamente il programma, lasciando vacante un posto in gara.

È stato Davidemaggio.it a fare la notizia della possibile assenza di Iva Zanicchi, annunciandone anche le motivazioni. “Iva Zanicchi è a rischio. Possiamo anticiparvi che, nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, la cantante potrebbe non scendere in pista. – Rivela la fonte, che aggiunge – Il motivo? Niente a che vedere con il Tr*iagate della prima puntata: a mettere in bilico le performance danzerecce della Zanicchi ci sono delle questioni familiari”.

Iva Zanicchi pronta a lasciare Ballando con le stelle? Su Instagram spunta un video…

Iva Zanicchi potrebbe dunque dire addio in modo definitivo a Ballando con le stelle 2022 a causa di problemi famigliari non specificati al momento. Va detto che l’ultimo post pubblicato dalla Zanicchi su Instagram invita il pubblico a sostenere lei e il suo maestro Samuel Peron per l’esibizione di questa sera. Va dunque capito se il problema familiare è sorto dopo la pubblicazione di quel post o se, invece, Iva sarà questa sera regolarmente in pista per una nuova esibizione. Scopriremo dunque solo in diretta – visto l’attuale silenzio social della cantante – se si esibirà o meno.

