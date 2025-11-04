Perché Iva Zanicchi è caduta a Belve? Vittima del 'binario maledetto': foto incidente: come sta adesso e cos'è successo

Incidente per Iva Zanicchi ospite nella puntata di questa sera, martedì 4 novembre in prima serata su Rai2, che prima di iniziare l’intervista è rimasta vittima di una rovinosa caduta. Perché Iva Zanicchi è caduta a Belve? L’aquila di Ligonchio ha fatto un passo falso sul famoso ‘binario maledetto’ e per questo motivo è finita rovinosamente a terra. Attimi di gelo e apprensione durante la registrazione, dunque, con Francesca Fagnani che è subito accorsa per soccorrere la cantante seguita non solo dallo staff ma persino da un addetto antiincendio.

Iva Zanicchi è caduta a Belve a causa di un passo falso ma cos’è il ‘binario maledetto’, così ribattezzato dal popolo del web? Si tratta del carrello della telecamera, un binario appunto che percorre tutto lo studio su cui è posizionata la telecamere che serve per catturare delle immagini più ad effetto che sono poi il tratto distintivo del programma. Tuttavia, complice la posizione e soprattutto la poca luce dello studio di registrazione molti ospiti sono rimasti vittime di tale ‘gradino’. In passato alcuni sono inciampati ma nessuno finora era finito rovinosamente a terra. Svelato perché Iva Zanicchi è caduta a Belve si può tranquillizzare tutti dicendo che la cantante sta bene. Si è immediatamente alzata rassicurando tutti ed ha iniziato l’intervista.



Caduta Iva Zanicchi a Belve: la cantante finisce a terra gambe all’aria ma sta bene

Stando a quanto riportano le anticipazioni Belve della puntata di questa sera, martedì 4 novembre 2025, nonostante la caduta Iva Zanicchi ha concesso una lunga e interessante intervista a Francesca Fagnani. Ripresasi subito e tranquillizzato tutti e non ha risparmiato nessuno a partire dalla storica ‘rivale’ Mina fino ai suoi problemi con il fisco. Inoltre Iva Zanicchi non ha mancato anche di lanciare una frecciata sulla nuova edizione di OK, il prezzo giusto, programma che ha condotto per decenni su Rete 4: “Come può esistere OK senza Zanicchi? e poi ha lanciato il suo personale anatema: “Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo”