Perché Iva Zanicchi e Mina hanno litigato? Com'è nata la loro rivalità? Cos'è successo più di 40 anni fa e come sono i loro rapporti oggi

Perché Iva Zanicchi e Mina hanno litigato? La cantante ospite di Belve svela: “Non era facile avere la stessa casa discografica”

Ospite della puntata di questa sera, martedì 4 novembre 2025, di Belve Iva Zanicchi è tornata nuovamente a parlare della sua rivale di sempre, Mina. Le due cantanti sono coetanee, entrambe nate negli anni ’40 ed entrambe regine e rivoluzionarie della musica italiana. Soprannominate L’Aquila di Ligonchio la prima e la Tigre di Cremona l’altra sin dai loro esordi si parla di rivalità tra le due. Ma Iva Zanicchi e Mina hanno litigato? Com’è nata la loro rivalità.

A questa domanda in svariate interviste ha risposto la cantante attualmente ospite a Belve. Iva Zanicchi e Mina hanno litigato? No, non c’è mai stata una vera e propria lite ma le due sono state rivali per molti anni. In un’intervista a Stonemusic.it, la Zanicchi ha confessato: “Mina era già Mina, mentre io ero ancora agli inizi, avevo già inciso ma senza ancora raggiungere il successo, ero una giovane che arrivava da Castrocaro e stava cercando una canzone per fare il botto. Solo che, giustamente devo dire, essendoci Mina nella mia stessa casa discografica, quando arrivava una canzone buona la giravano a Mina, e se lei per caso non era sicura di inciderla la tenevano comunque ferma per qualche mese in attesa di una sua decisione definitiva. Insomma non era facile essere nella stessa casa discografica.”



Iva Zanicchi e Mina, la frecciata a Belve: “Le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito”

Iva Zanicchi e Mina non hanno litigato ma nel corso delle loro lunghe carriere non sono mancati ‘sgambetti’ reciproci. Amiche non lo sono mai state perché la Zanicchi sempre durante l’intervista ha ammesso di non aver più nessun rapporto personale con la Mazzini: “Dal punto di vista personale invece non ho avuto più rapporti personali, prima la incontravo per esempio a manifestazioni come la Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, dopo non più. Poi c’è anche stato qualcuno, qualche suo collega giornalista, che ha riportato cose che io avrei detto su Mina ma che invece non ho mai detto, cattiverie gratuite per cui so che si è risentita: ma in realtà io l’ammiro moltissimo.”

Ed a conferma del tutto, nella puntata di Belve di questa sera Iva Zanicchi ammesso implicitamente che una certa rivalità tra le due è sempre esistita: “Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!”. E rispondendo alla domanda se è mai stata invidiosa ha concluso: “Invidia no, a volte ho provato rabbia.”

