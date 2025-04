Il mondo del calcio è vissuto, oggi e in passato, da figure cardine che grazie a gesta e qualità indiscusse sono riuscite ad ergersi come icone; un merito che non può non essere ascritto al grande e compianto Sinisa Mihajlovic, scomparsa da alcuni anni dopo anni di battaglia contro la malattia e scatenando un’ondata di dolore tra amici, affetti e appassionati. Tra chi ha subito la dolorosa perdita c’è anche un grande amico, Ivan Zazzaroni, giornalista che spesso racconta il calcio dal punto di vista della sua esperienza, filtrata dal suo personale giudizio e lettura. Il direttore del Corriere dello Sport era appunto grande amico di Sinisa Mihajlovic ma, i primi tempi della malattia, un equivoco scatenò una momentanea rottura tra i due e le tempestive scuse da parte di Ivan Zazzaroni che in nessun modo avrebbe mai voluto turbare il legame con il compianto amico, Sinisa Mihajlovic.

Perchè Ivan Zazzaroni e Sinisa Mihajlovic hanno litigato? Una risposta alla curiosità che sicuramente ancora alimenta gli interrogativi degli appassionati arriva proprio dalle anticipazioni di Obbligo o Verità per la puntata di questa sera, 7 aprile 2025. Il giornalista e direttore del Corriere della Sera figura tra gli ospiti e sarebbe stato incalzato da Alessia Marcuzzi proprio a proposito del rapporto con il compianto ex giocatore e allenatore.

Ivan Zazzaroni: “Mi insultavano per aver rivelato la malattia di Sinisa Mihajlovic…”

“Quando seppi della leucemia di Sinisa Mihajlovic scrissi un pensiero di venti righe, anche perchè pensavo che la notizia sarebbe uscita sui social; ma non volevo fare uno scoop. Mi arrivarono tantissimi messaggi, gente che non sapeva nulla della malattia che ha iniziato ad insultarmi…”. Inizia così il racconto di Ivan Zazzaroni sul perchè aveva litigato con Sinisa Mihajlovic; due uomini di spessore, legati da un affetto importante, non potevano che arrivare al chiarimento: “Se passa il concetto che hai tradito l’amico, sei un bastard*. Il giorno in cui arrivò in ospedale iniziammo a mandarci dei cuori, lui mi scrisse: ‘Non abbiamo più l’età per farci degli amici nuovi, teniamoci quelli che abbiamo’…”. Ovviamente, sono anche arrivate le scuse di cuore da parte di Ivan Zazzaroni, accettate dal grande e compianto amico Sinisa Mihajlovic.