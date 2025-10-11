Ivan Zazzaroni, la verità sul gesto che incuriosisce i fan di Ballando con le Stelle: “Stare in piedi è la mia scaramanzia”.
Ivan Zazzaroni si è confidato in un’intervista a La Stampa raccontando della sua vita e svelando alcuni segreti su Ballando con le Stelle. Durante lo show di Milly Carlucci, infatti, tra le domande più cercate c’è questa: “Perché Ivan Zazzaroni resta sempre in piedi?“, e finalmente il giornalista confessa come mai decide di non sedersi mai: “Nei primi anni arrivavo da Milano a Roma: ore e ore di treno, non riuscivo a stare seduto su quegli sgabelli antipaticissimi…Poi, pian piano, è diventata una sorta di scaramanzia: ormai non riesco più a sedermi…“.
Ivan Zazzaroni continua, raccontando che ormai sono ben 20 anni che lui sta nello show di Milly Carlucci. Poi si sbilancia su Barbara d’Urso, convinto che dopo questa esperienza a Ballando con le Stelle non lascerà la Rai ma potremmo rivederla di nuovo nel ruolo di conduttrice. “Per noi giudici sono quattro ore di diretta alla settimana, da settembre a dicembre…“, dice Zazzaroni, “Certo, ci sono molti confronti, ma nulla di paragonabile rispetto al lavoro di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis…“.
Ivan Zazzaroni choc: “Se sono presuntuoso? Certo che sì”
La Stampa chiede a Ivan Zazzaroni se è presuntoso e narciso, e lui risponde di sì, spiegando però che chi lavora nel mondo della televisione e del giornalismo hanno questa caratteristica: “Come gran parte di coloro che fanno questo mestiere…”, dice. E infine conclude spiegando di non essersi mai tirato indietro anche quando le cose si sono fatte complicate: “Ma ho anche lavorato tanto, riciclandomi e ripartendo nei momenti difficili…”, racconta, “Qualcuno ha detto che ho saputo costruire il mio brand…Ecco: io, però, non lo sapevo…”.