Ivan Zazzaroni, la verità sul gesto che incuriosisce i fan di Ballando con le Stelle: “Stare in piedi è la mia scaramanzia”.

Ivan Zazzaroni, la verità sul perchè sta sempre in piedi a Ballando

Ivan Zazzaroni si è confidato in un’intervista a La Stampa raccontando della sua vita e svelando alcuni segreti su Ballando con le Stelle. Durante lo show di Milly Carlucci, infatti, tra le domande più cercate c’è questa: “Perché Ivan Zazzaroni resta sempre in piedi?“, e finalmente il giornalista confessa come mai decide di non sedersi mai: “Nei primi anni arrivavo da Milano a Roma: ore e ore di treno, non riuscivo a stare seduto su quegli sgabelli antipaticissimi…Poi, pian piano, è diventata una sorta di scaramanzia: ormai non riesco più a sedermi…“.

Filippo Magnini, chi sono i genitori Gabriele e Silvia / Uniti sia nell'amore che nelle grandi difficoltà

Ivan Zazzaroni continua, raccontando che ormai sono ben 20 anni che lui sta nello show di Milly Carlucci. Poi si sbilancia su Barbara d’Urso, convinto che dopo questa esperienza a Ballando con le Stelle non lascerà la Rai ma potremmo rivederla di nuovo nel ruolo di conduttrice. “Per noi giudici sono quattro ore di diretta alla settimana, da settembre a dicembre…“, dice Zazzaroni, “Certo, ci sono molti confronti, ma nulla di paragonabile rispetto al lavoro di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis…“.

Rosa Chemical è fidanzato con Vera Gemma?/ Esplodono le voci sul flirt nato a Ballando con le stelle

Ivan Zazzaroni choc: “Se sono presuntuoso? Certo che sì”

La Stampa chiede a Ivan Zazzaroni se è presuntoso e narciso, e lui risponde di sì, spiegando però che chi lavora nel mondo della televisione e del giornalismo hanno questa caratteristica: “Come gran parte di coloro che fanno questo mestiere…”, dice. E infine conclude spiegando di non essersi mai tirato indietro anche quando le cose si sono fatte complicate: “Ma ho anche lavorato tanto, riciclandomi e ripartendo nei momenti difficili…”, racconta, “Qualcuno ha detto che ho saputo costruire il mio brand…Ecco: io, però, non lo sapevo…”.