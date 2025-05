Jacopo Sol e Alessia Pecchia sono i due concorrenti di Amici 24 finiti al ballottaggio finale per l’eliminazione alla fine del settimo serale. Una puntata che si è rivelata dunque nefasta per la squadra di Zerbi e Celentano, che pochi minuti prima ha affrontato il ballottaggio di Chiara Bacci, finita in eliminazione alla fine del sesto serale. Jacopo e Alessia sono stati due elementi importanti del team, ma uno tra i due ha sicuramente brillato di più, affermandosi come grande protagonista di questo serale, ed è la ballerina di Alessandra Celentano.

La due volte campionessa del mondo è riuscita a conquistare l’ambito posto nella scuola di Amici 24 dopo ben sette tentativi. “Ci sono riuscita quando stavo avevo perso ormai le speranze”, ha raccontato ad Antonia nella scuola. E da quel momento ha dimostrato non solo tutto il suo talento, ma anche la determinazione e il carattere giusti per arrivare fino in finale.

Alessia e Jacopo Sol, percorsi al serale a confronto ad Amici: perché il cantante rischia l’eliminazione

E la giuria di Amici 24 tutto questo lo ha visto, premiandola con molti punti. Lo ha notato di certo la sua insegnante Alessandra Celentano, che ha fatto di lei una grande protagonista di questo serale, schierandola molte volte e mostrando al pubblico tutte le sue abilità. La crescita di Alessia è stata, insomma, forte ed evidente in questa fase, e va notato che la ballerina è anche tra le preferite del pubblico a casa. Un mix che ne fa la papabile vincitrice di questa edizione del talent.

Dall’altra parte, Jacopo Sol è sicuramente uno dei cantanti più talentuosi di questa edizione (e non solo). Il suo timbro e la sua voce potente hanno conquistato pubblico e giuria, ma a frenare la sua corsa alla finale potrebbe essere il suo lato eccessivamente introspettivo e la presenza sul palco, che rimane molto indietro rispetto alla sua voce. Ed è probabilmente questo che l’ha penalizzato molte volte agli occhi della giuria, che ha preferito assegnare il punto all’avversario, e che gli costerà stasera il posto ad Amici 24.