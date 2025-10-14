Perché Jakub Bakkour ha deciso di autoeliminarsi da Uomini e donne dopo un bacio con Cristiana Anania.

Jakub Bakkour ha conquistato la scena nel trono di Cristiana Anania che, sin dal primo incontro, ha ammesso di essere stata colpita esteticamente dall’ex tentatore di Temptation Island. La partecipazione di Jakub a Temptation aveva sollevato dubbi in Cristiana che, però, ha deciso di andare oltre e di conoscerlo meglio portandolo in esterna. Tuttavia, alcuni movimenti social di Jaklub hanno allarmato Cristiana che ha cominciato a pensare che il corteggiatore sia più interessato alla popolarità che a conquistare il suo cuore. Tuttavia, nonostante i dubbi, proprio con Jakub, è arrivato il primo bacio da tronista di Cristiana.

Dopo il bacio, però, la tronista ha deciso di portare in esterna un nuovo ragazzo, Simone, scatenando la dura reazione degli altri corteggiatori. Oltre a Federico, anche Jakub ha reagito duramente alla scelta di Cristiana dando vita ad un acceso scontro.

Jakub Bakkour: eliminazione definitiva a Uomini e Donne o ritorno in studio?

La registrazione di Uomini e Donne del 13 ottobre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha regalato un clamoroso colpo di scena. Dopo lo scontro avuto in camerino con Cristiana al termine della scorsa puntata, Jakub ha deciso di autoeliminarsi e di non presentarsi in puntata. Una scelta forte arrivata dopo anche dopo il bacio con la tronista che, nonostante l’interesse, non sembra fidarsi totalmente di lui.

Quella di Jakub sarà un’autoeliminazione definitiva o il corteggiatore tornerà in studio già oggi nel corso della nuova registrazione? Ad agire, tuttavia, potrebbe essere la stessa Cristiana che, insieme alla redazione di Uomini e Donne, potrebbe raggiungere Jakub per chiedergli di tornare in trasmissione e ricominciare la loro conoscenza. Il trono di Cristiana Anania, dunque, regala emozioni e colpi di scena: il prossimo sarà il ritorno di Jakub in studio?