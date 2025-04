JANNIK SINNER ANCORA NUMERO 1 AL MONDO

Matteo Berrettini non ha fatto solo un’impresa a Montecarlo battendo Alexander Zverev, ma anche un regalo a Jannik Sinner, che resta numero 1 al mondo fino all’ATP Roma 2025. Cosa c’entra il tennista romano con il piazzamento dell’altoatesino? Il successo nella sfida dei Masters 1000 al Principato, che vanta un montepremi di oltre 6 milioni di euro, è arrivata contro il numero 2 del ranking ATP e numero 1 del seeding in virtù dell’assenza di Sinner.

Per superarlo, il tennista tedesco avrebbe dovuto collezionare 2.395 punti entro i prossimi cinque tornei, ma con la sconfitta di oggi non potrà più farlo. Un gran bel regalo da parte di Berrettini per Sinner, che ha così la certezza matematica di poter tornare nel circuito da numero 1 al mondo, quindi sarà testa di serie agli Internazionali d’Italia, competizione che sancirà il ritorno del tennista altoatesino dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol.

ZVEREV SPRECA, SINNER RINGRAZIA

Jannik Sinner ha la certezza di restare 1 al mondo almeno fino al 18 maggio, giorno in cui terminano gli Internazionali d’Italia a Roma, arrivando a un totale di 50 settimane. Ma non si può escludere ovviamente che questo arco temporale si allunghi. Zverev in sei tornei giocati dall’Australian Open finora aveva la possibilità di collezionare 4.250 punti, ma ne ha rosicchiati al tennista italiano solo 260.

Dunque, il tedesco non ha sfruttato le occasioni ricevute. Il fatto che manchi una valida alternativa a Sinner lo si evince pure dalla Race 2025, con 2mila punti e solo un torneo disputato, l’Australian Open: Jannik è ancora il numero 1 al mondo, davanti a Zverev, che anzi deve guardarsi le spalle da Jack Draper e Novak Djokovic.

