Jasmin Salvati non è soltanto una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 ma è anche l’ex fidanzata di uno dei naufraghi che hanno abbandonato questa edizione. Parliamo di Spadino (nome d’arte di Samuele Bragelli), che ha lasciato il programma proprio la scorsa settimana, dicendosi allo stremo delle forze e della fame. Ma c’è invece chi crede che Spadino abbia abbandonato proprio a causa dell’arrivo sull’isola della sua ex che, a quanto pare, ha un carattere alquanto scoppiettante.

Jasmin e Spadino sono stati insieme sette mesi dopo una conoscenza nata proprio in TV, nel programma Italia Shore. Una relazione che, dopo la partecipazione allo show di MTV è però finita per motivazioni non del tutto chiare, anche se la ragazza, in un video social, ha ammesso di aver chiuso con lui dopo aver capito di meritare di più da una relazione.

Jasmin Salvati spiega perché è finita con Spadino dopo Italia Shore

I tanti che si sono affezionati alla loro storia, hanno infatti chiesto ai diretti interessati le motivazioni della fine della loro relazione dopo sette mesi. È stata Jasmin Salvati a rompere il silenzio, ammettendo di preferire non entrare nel merito delle motivazioni della rottura. “Mi sono promessa che, a meno qualcuno dica qualcosa di non vero, non avrei detto nulla né sulla fine né su come è andata la nostra relazione.”, ha dichiarato, sottolineando di preferire non parlar male del suo ex né di sminuire ciò che c’è stato tra loro dopo sette mesi insieme. “Tralasciando alti e bassi e lascia e prendi, abbiamo sempre cercato di venirci incontro e riunirci.” ha poi aggiunto, concludendo con quelle che sembrano essere le velate motivazioni di questa rottura, “Ci abbiamo provato fino alla fine, ma io avevo capito che meritavo di più a livello relazionale”.