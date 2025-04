Oggi sono dei grandi amici ma solo poco tempo fa Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco erano una coppia vera e propria. I due stavano insieme anche se la loro relazione è durata poco. Una storia che non è certo un mistero e che i due ragazzi hanno anzi raccontato durante queste prime settimane trascorse nella Casa di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Proprio di recente, Jasmine Carrisi ha raccontato come ha conosciuto Pierangelo e come sono poi diventati una coppia di fidanzati. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha svelato che è stata lei la prima a provare qualcosa per lui: “Io mi sono avvicinata perché lui era la crush di una mia amica, che me lo aveva fatto vedere su Instagram, questo ragazzino con questi occhi azzurri. E lui mi è piaciuto subito…”, ha spiegato la ragazza, che aspira a diventare una cantante famosa.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, dal primo incontro alla rottura: cos’è successo

Il primo passo però lo ha fatto Pierangelo Greco. Jasmine ha infatti rivelato che è stato il ragazzo a scriverle su Instagram per la prima volta, cosa che l’ha resa molto felice, visto che era da settimane che lei lo guardava in silenzio sui social e sperava in un contatto, tanto da averlo anche seguito con un’amica alla fermata del bus. “Lui mi ha scritto ‘hey mi hanno detto che ti piaccio’…” ha raccontato Jasmine alle telecamere di The Couple. I due hanno iniziato allora a frequentarsi ma la loro storia non ha avuto seguito, almeno come fidanzati. Pierangelo ha d’altronde compreso e ammesso di essere gay, cosa che Jasmine non si aspettava, visto quanto lei stessa ha dichiarato a The Couple: “Io non avevo mai pensato potesse essere gay, ma altre mie amiche sì invece“, ha concluso.