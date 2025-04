Alla fine il Grande Fratello 2025 lo ha vinto Jessica Morlacchi. Un colpo di scena proprio sul filo di lana perché dopo aver superato il televoto con Zeudi Di Palma, molti credevano che a vincere sarebbe stata Helena Prestes. E pensare che, come le ha ricordato il conduttore Alfonso Signorini, si era esclusa dal gioco con le sue stesse mani mesi fa, e ancora adesso sua madre glielo rinfaccia perché ha rischiato davvero di vedere il suo sogno sfumarle davanti gli occhi. Ma perché è riuscita a battere la modella brasiliana?

Jessica Morlacchi, mistero Luca Calvani al Grande Fratello/ La dichiarazione dell'attore spiazza tutti

Il motivo appare molto semplice, e può essere diviso in due parti: la prima riguarda il fatto che durante un televoto flash il pubblico generalista ha molto più peso perché i cosiddetti fandom non hanno modo di organizzarsi manco fossero degli eserciti pronti alla guerra; la seconda riguarda il fatto che dopo aver eliminato l’ex Miss Italia, il suo fandom si è alleato al fine di non far trionfare Helena e così facendo ha riversato i suoi voti sulla cantante, che poi ha vinto.

Pagelle Grande Fratello, 42a puntata/ Shaila molla Lorenzo, Helena e Jessica "vincitrici"

Jessica Morlacchi deve ancora realizzare di aver vinto il Grande Fratello 2025

Quali sono state le prime parole di Jessica Morlacchi dopo aver vinto il Grande Fratello 2025? Ha confessato che deve ancora realizzare e che ora non ci riesce. Poi ha dedicato la sua vittoria alla mamma (e al cane) e in generale alla sua famiglia che le ha fatto una sorpresa quando era ancora nella casa in attesa del verdetto che è poi arrivato in studio.

È diventata virale sui social, prima che si dimentichino dell’esistenza del reality show, la faccia di Javier Martinez quando ha scoperto che la sua fidanzata Helena Prestes era arrivata seconda. E pensare che aveva proprio puntato sul cavallo giusto, dato che era riuscita a eliminare Zeudi Di Palma durante un televoto molto sentito. Sui social, comunque, sono sicuri che il fandom di Zeudi si sia alleato contro Helena, che poteva contare sul suo già di per sé forte e che l’ha portata fino in finale lottando con le unghie e con i denti.

Jessica Morlacchi del Grande Fratello, chi è e fidanzato/ Dallo scontro con Helena alla malattia