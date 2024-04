Perché Joe Bastianich partecipa all’Isola dei Famosi 2024?/ La rivelazione in una clip: “Parto per…”

Joe Bastianich verso L’Isola dei Famosi 2024: “Parto per fare una bella vacanza“

Lunedì 8 aprile 2024 prende il via su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2024, con Vladimir Luxuria alla conduzione. Il cast dei concorrenti è ormai ufficiale e comprende numerosi volti noti dello spettacolo e della televisione, come Matilde Brandi, Samuel Peron, Edoardo Stoppa e Aras Senol. Tra i naufraghi pronti a tuffarsi in questa nuova adrenalinica avventura figura anche Joe Bastianich, celebre imprenditore attivo nel settore della ristorazione nonché ex giudice di Masterchef.

Joe Bastianich: "Farina a base di insetti? Servirebbero soluzioni gourmet"/ "Fonte importante di proteine"

Nel suo video di presentazione ufficiale, pubblicato sulla pagina Instagram del reality, Joe Bastianich ha fatto un breve ritratto di sé. Ha dichiarato nome e cognome, età, attività professionale e, infine, ha svelato per quale motivo ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2024: “55 anni. Faccio il cameriere. Parto per l’Isola per fare una bella vacanza“. Questo l’ironico commento del futuro concorrente, ben consapevole che non sarà solo una semplice vacanza in Honduras, ma una vera e propria prova di sopravvivenza nella natura più sperduta e selvaggia.

Perché Joe Bastianich ha lasciato Masterchef Italia?/ Le presunte liti tra chef, la musica e la moglie Deanna

L’Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria: “Non voglio spiaggiati“

D’altronde anche la stessa Vladimir Luxuria ha anticipato che l’Isola dei Famosi 2024, come tutte le precedenti edizioni, non sarà affatto una vacanza. La nuova conduttrice del reality, che ha raccolto il testimone di Ilary Blasi, ha rivelato in un’intervista a Chi cosa si aspetta dai naufraghi: “Non voglio spiaggiati. I naufraghi saranno costretti a darsi da fare, dovranno costruire la loro dimora, pescare, procacciarsi il cibo, non voglio vedere pigri che fanno male a se stessi e al pubblico perché più non fai le cose meno passa il tempo sull’Isola. Più non fai le cose, più annoi la gente a casa“.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: Joe Bastianich il primo?/ L'indiscrezione bomba

Sarà dunque, anche quest’anno, un’avventura adrenalinica che spingerà i concorrenti a confrontarsi con i propri limiti. Al timone ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata dai due nuovi opinionisti della trasmissione Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata dall’Honduras, per narrare le avventure dei naufraghi e guidarli nelle prove in puntata, sarà Elenoire Casalegno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA